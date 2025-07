Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen wil onderzoek naar scheurvorming in woningen

VEELERVEEN – De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen heeft brieven naar het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Westerwolde en het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s gestuurd. In de brieven vraagt de Vereniging om een onderzoek naar de oorzaak van de scheurvorming in woningen in Veelerveen.

Al meer dan een jaar ontving de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen van de inwoners signalen over scheuren in woningen. Na diverse oproepen in ‘De Kraante’ de nieuwsbrief van de vereniging, ontving de vereniging van de inwoners in Veelerveen tientallen meldingen. Gezien dat grote aantal heeft een vertegenwoordiging van de vereniging een rondgang langs alle woningen in het dorp Veelerveen gemaakt. Daarbij is gebleken dan ruim 100 van de woningen in Veelerveen zichtbare scheuren in de buitengevels vertoonden. Op een totaal aantal woningen van ongeveer 260 is dat heel veel. Het merendeel van de woningen met scheuren staat er al ongeveer 100 jaar. Tegen een achtergrond van 40 % gescheurde woningen, die vele decennia lang, niet of nauwelijks scheuren vertoonden maar nu binnen een paar jaar wel is dat opmerkelijk.

De vereniging is benieuwd naar de stappen die de gemeente en het waterschap gaan nemen.

Catharina Glazenburg

Bron: Jop Hammer