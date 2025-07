Spannende finale Panna Knock-Out Toernooi op het Israëlplein in Winschoten

WINSCHOTEN – Van 17 juni tot en met 4 juli organiseerde TOF Oldambt het allereerste Panna Knock-Out Toernooi voor jongeren. In diverse dorpen in de gemeente Oldambt vonden de voorrondes plaats, met als afsluiter een spectaculaire finale vandaag op het Israëlplein in Winschoten.

Het toernooi draaide om snelle 1-tegen-1-wedstrijden in een pannakooi. In twee leeftijdscategorieën, 9–11 jaar en 11–14 jaar, streden de deelnemers om de winst. Een potje duurde slechts twee minuten, waarin punten konden worden gescoord met een doelpunt of een panna – mits de speler daarna balbezit wist te houden. Winnaars gingen direct door naar de volgende ronde, verliezers lagen er meteen uit.

De beste spelers uit de voorrondes gingen door naar de finale in Winschoten. Daar kregen ze eerst een inspirerende demonstratie van voetbal-influencer Juwentley Daal uit Eindhoven. Ook was de 10-jarige Valé Datema aanwezig. Hij begon bij BATO Winschoten, werd gescout en speelt inmiddels in de jeugdopleiding van FC Groningen. Wethouder Jurrie Nieboer interviewde hem kort op het plein.

“Het is belangrijk om meer activiteiten voor en met jongeren te organiseren,” aldus wethouder Nieboer. “De jeugd vraagt daar ook om en daarom hebben we extra geld in de begroting gezet. Dit toernooi is een goed voorbeeld van wat we daarmee willen bereiken.”

In totaal streden acht duo’s, verdeeld in twee leeftijdscategorieën in de finale. De spanning liep hoog op, met zelfs een verlenging in de jongste categorie. David van der Au kroonde zich in de strijd tegen Marnick Nap tot winnaar bij de 9–11-jarigen. In de categorie 11–14 jaar ging de bokaal naar Ali Eid. Hij won van Dejen Siemens. Beiden kregen hun prijs, een mooie bokaal, uit handen van Valé Datema.

Alle deelnemers werden getrakteerd op vers fruit en flesjes water – een gezonde afsluiting van een sportieve dag. TOF Oldambt kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

Over TOF Oldambt

TOF Oldambt is een initiatief van de gemeente Oldambt, in samenwerking met scholen, SWO en de GGD. Het doel is om jongeren in de regio leuke, gezonde en verbindende activiteiten aan te bieden.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor meer foto’s