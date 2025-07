Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZON | WISSELVALLIGE PERIODE

Het wordt ook vandaag een mooie dag en een beetje zomers, want het is opnieuw vrij zonnig. Het is wel iets anders dan gisteren want er zijn minder stapelwolken en er komt wat meer sluierbewolking. Maar door een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het een paar graden warmer: de maximumtemperatuur is ongeveer 24 graden.

Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht is het overwegend bewolkt: minimum rond 15 graden. Morgen blijft er veel bewolking en zo af en toe kan er ook wat regen vallen. Veel is het niet, maar het is allemaal niet zo fraai als vandaag. Maximum morgen ron 21 graden en windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten.

Zondag is er ook windkracht 3 tot 5 en dan wordt het ook wisselvalliger want de luchtdruk gaat omlaag en zowel in de nacht als overdag zijn er af en toe buien. Er is overdag ook kans op een onweersbui en er kan zondag in totaal meer dan 10 mm aan neerslag komen.

Maandag is het ook buiig en ook dinsdag is het niet helemaal droog, pas op woensdag knapt het structureel op.