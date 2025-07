Nachtvlinders zoeken in Vesting Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 5 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE REGEN | MORGEN FLINKE BUIEN

Het is een dag met duidelijk meer bewolking en er is gaandeweg de dag soms regen te verwachten. Dat zal niet veel zijn en de meeste tijd is het droog. Maar de lucht wordt geleidelijk ook vochtiger en daardoor is er ook later vandaag nog kans op wat lichte regen (of motregen). De wind is vandaag geen probleem want er staat windkracht 3 uit het zuidwesten. Maximumtemperatuur vandaag rond 21 graden.

Morgen is het anders want in de ochtend is het nog een tijd droog. Morgenmiddag- en avond wordt het tamelijk buiig. Dat kan vanaf het begin van de middag, maar de nadruk ligt op de namiddag en de vroege avond. Er is een redelijke kans op een paar onweersbuien. Ook morgen is de wind maar matig, maximum rond 19 graden.

Na dit weekend is het op maandag ook wissevallig met buien en 17 graden. Dinsdag valt er ook nog een bui, maar daarna is het een aantal dagen droog met meer zon en temperaturen snel stijgend tot boven de 20 graden.