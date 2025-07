Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 6 juli, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VRIJ VEEL REGEN | KOEL MET WAT BUIEN

Het is een overwegend bewolkte zondag, en uiteindelijk wordt het ook een natte dag. Want vanochtend is het de meeste tijd nog droog met een paar opklaringen en een enkele bui, maar vanmiddag neemt de kans op regen gestaag toe. Vooral in de tweede middaghelft en vanavond regent het vrij vaak. Het kan in die fase soms flink doorregenen. Maar de kans op onweer is beperkt en het risico van windstoten is in deze situatie niet groot. Maximumtemperatuur rond 20 graden, in een bui zakt het terug tot 15 graden.

Vannacht en morgen vallen er ook enkele buien, maar morgenmiddag komen er ook opklaringen. Dan is er een noordwestenwind en het is morgenmiddag 17 of 18 graden.

Dinsdag is het ook fris en ook dan zijn er een paar buien, en zelfs woensdag valt er een enkele bui. Maar er komt dan meer zon en eind van de middag is het vrij zonnig. Dan wordt het zo’n 22 graden. Volgend weekend komt de 25 graden in zicht.