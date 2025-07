VLAGTWEDDE – Aanmelden chauffeurs en bijrijders Truckrun Vlagtwedde geopend



Op 9 augustus is het weer zover, de Truckrun in Vlagtwedde.

De Truckrun is al vele jaren de start van de Week der Besten.

Er zal net als andere jaren worden gestart vanaf het Evenemententerrein aan de Onstwedderweg.

Deze dag is bedoeld om mensen met een beperking een fantastische dag te bezorgen door ze mee te nemen in een truck voor een rondrit door het noordelijk deel van de gemeente Westerwolde.



Bijrijders kunnen zich nu ook aanmelden.

Het is net als vorig jaar niet toegestaan om meerdere personen mee te nemen in de truck.

Alleen medisch noodzakelijke begeleiders mogen mee. Deze begeleiders vullen daarvoor een verklaring in. Dus neem niet je vrouw, vriendin of kind mee tijdens de rondrit.

Dit jaar krijgen de bijrijders die zich van tevoren hebben aangemeld een polsbandje.

Zonder polsbandje is er geen plekje in de truck. Daarmee wil men voorkomen dat er bijrijders mee gaan die zich niet hebben opgegeven en een plek innemen van bijrijders die zich wel hebben opgegeven.

Aanmelden om als bijrijder mee te gaan kan via info@degrootsellingen.nl



Aanmelding chauffeurs

Ben jij die chauffeur die een bijdrage wil leveren aan deze dag? Geef je dan op.

Er geldt wel een maximum van 5 trucks per transportbedrijf.

De chauffeurs die meerijden wordt een brunch aangeboden.

Ben jij er bij 9 augustus als chauffeur?

Meld je dan aan en stuur een mail naar: info@degrootsellingen.nl

Geef in de mail aan voor welk transportbedrijf je werkzaam bent, of je mee wil doen aan de mooiste truck verkiezing, (er zijn 3 categorieën: Trucks – tot 500.000 km, trucks vanaf 500.000 km en voor de oldtimers). En of je mee wil doen aan de decibel-contest.

Na afloop is er weer een gezellige after-party. Eten en drinken voor een klein prijsje.

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen.

Wil je blijven overnachten, dat kan, geef dat wel aan bij de aanmelding. Er wordt zondagmorgen gezorgd voor een gratis ontbijtje.

Geert Smit