Bibliotheek Winschoten Presenteert een Bruisend Zomerprogramma

WINSCHOTEN – De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent volop tijd voor ontspanning, ontdekking en creativiteit! De bibliotheek van Winschoten opent haar deuren voor een inspirerend en gevarieerd zomerprogramma, vol activiteiten die jong en oud zullen verrassen, verbinden en inspireren. Of je nu van verhalen houdt, graag een spelletje speelt of je fantasie de vrije loop laat, er is voor ieder wat wils.

Het Talen & Verhalenfestijn

Dinsdag 29 juli | 14.00 – 16.00 uur

Stap binnen in een wereld waar woorden bruggen bouwen en verhalen tot leven komen tijdens ons bijzondere evenement Talen & Verhalen. Laat je meeslepen door prachtige kinderverhalen die in verschillende talen worden voorgelezen – een unieke kans om je eigen taal en cultuur te herkennen, te delen, of juist nieuwe klanken en verhalen te ontdekken!

Maar dat is nog niet alles! Tijdens deze middag gaan we namelijk ook creatief aan de slag met het maken van ’thuisstenen’. Dit zijn speciale stenen waarop je jouw eigen ’thuis’ kunt schilderen. Denk aan dierbare tradities, onvergetelijke herinneringen, belangrijke feesten, of voorwerpen die symbool staan voor jouw thuis. Laat je fantasie de vrije loop en creëer een uniek kunstwerk dat jouw persoonlijke verhaal vertelt.

Praktische informatie: Het voorlezen is geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Het schilderen van de thuisstenen is geschikt voor kinderen van 10 tot 16 jaar.

Spelletjesmiddag

Woensdag 13 augustus | 13.30 – 16.00 uur

Onze spelletjesmiddag is een goede gelegenheid om samen te komen en diverse bordspellen te spelen. Of je nu al veel ervaring hebt met bordspellen of juist iets nieuws wilt proberen, iedereen is van harte welkom. We bieden een ontspannen en gezellige omgeving waar mensen op een leuke manier met elkaar in contact kunnen komen. We zorgen voor een verscheidenheid aan spellen, maar je mag ook gerust je eigen favoriete spel meenemen. Plezier gegarandeerd voor alle leeftijden!

Droomland kindermiddag

Dinsdag 19 augustus | 13.00 – 17.00 uur

De zomervakantie is de perfecte tijd om te dromen, te creëren en nieuwe avonturen te beleven! In Droomland laten we al die dromen werkelijkheid worden, gewoon hier in Winschoten. We hebben een te gek programma vol magie, creativiteit en fantasie. Laat je meeslepen en ontdek:



Droomstenen Schilderen (Happy Stones): Droom jouw mooiste fantasieën op stenen! Geef elke steen een uniek verhaal en een splash van kleur. Creëer je eigen geluksbrenger of een cadeautje om te verstoppen!



D&D Droomreizen (Avonturenclub): Stap binnen in werelden die je alleen in je wildste dromen durfde te bedenken! Onze Dungeons & Dragons Avonturenclub neemt je mee op epische reizen door mythische landschappen, langs geheimzinnige kerkers en oog in oog met fantastische wezens. Beleef jouw ultieme fantasieavontuur samen met andere dromers!



Droomdoeken Spuiten (Graffiti showcase): Heb jij een creatieve droom die je op een unieke manier wilt uiten? Spiek dan bij onze Graffiti-artist die we speciaal voor dit droomevenement hebben uitgenodigd.

Praktische informatie: Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Sociaal Werk Oldambt en de Ruby Campus. Hij vindt plaats in het pand van de Ruby Campus aan de Langestraat 81.

Voor meer informatie en aanmeldingen, bezoek onze website of neem contact op met de bibliotheek.

Catharina Glazenburg

Bron: Jelte Hommes