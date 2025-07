Gemeente Oldambt zoekt haar allereerste kinderburgemeester

OLDAMBT – De gemeente Oldambt gaat op zoek naar haar allereerste kinderburgemeester. Kinderen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten en in de gemeente Oldambt wonen, kunnen solliciteren op deze bijzondere functie.

De kinderburgemeester wordt het gezicht van en voor alle kinderen in de gemeente. Hij of zij denkt mee over belangrijke onderwerpen die kinderen aangaan, woont evenementen bij en mag op pad met de burgemeester of wethouder. “Kinderen zien dingen die volwassenen soms over het hoofd zien,” aldus burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “Als gemeente willen we leren van hun ideeën en creativiteit”.

Het werk van de kinderburgemeester

De werkzaamheden van de kinderburgemeester zijn heel divers. Denk aan het bijwonen van de dodenherdenking op 4 mei of de intocht van Sinterklaas, het geven van een toespraak bij de opening van een speeltuin op sportveld, of het bedenken van leuke ideeën voor de kinderen in Oldambt. Ook krijgt de kinderburgemeester de kans om te leren hoe de politiek werkt en om met kinderburgemeesters in andere gemeente in contact te komen.

Wie kan zich aanmelden?

De gemeente is op zoek naar enthousiaste, nieuwsgierige en betrokken kinderen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten. Ook moeten ze het leuk vinden om in de belangstelling te staan en zich in te zetten voor andere kinderen. Kinderen kunnen solliciteren op een manier die het beste bij hen past: met een brief, een filmpje, een tekening of een ander kunstwerk. Hierin moeten ze aangeven waarom ze graag kinderburgemeester willen worden én waarom zij een goede kinderburgemeester zouden zijn.

Aanmelden kan tot en met 24 augustus

Kinderen die enthousiast zijn, kunnen zich aanmelden tot en met zondag 24 augustus, door een mailtje te sturen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl. Op donderdag 28 augustus krijgen alle kandidaten bericht of ze worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op donderdagmiddag 4 september.

Meer informatie

De volledige vacature met meer informatie is te vinden op www.werkenbijoldambt.nl/vacatures/kinderburgemeester

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt