DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

De politie heeft vrijdagavond om half negen tijdens de controle van passagiers van een internationale bus op de parkeerplaats Bunderneuland een 29 jarige inwoner van Duitsland aangehouden. De man bleek in oktober 2018 veroordeeld te zijn tot een half jaar gevangenisstraf wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij is naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij de komende zes maanden mag verblijven.

Gistermorgen is om 3.15 uur in een bocht van de Steinhausstraße een 26 jarige bestuurder van een personenauto tegen een afrastering en een boom gebotst. De bestuurder raakte bekneld. Nadat hij uit de wagen was bevrijd is hij zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestond dat het slachtoffer onder invloed van verdovende middelen verkeerde is zijn bloed gecontroleerd. Over de uitslag hiervan is niets bekend.

Op de parkeerplaats Bunderneuland controleerde de politie zondagavond om elf uur de inzittenden van een personenauto die kort daarvoor de grens was gepasseerd. Een 30 jarige Duitser, die als bijrijder in de auto zat, bleek wegens oplichting in 2021 nog een boete van 975 euro open te hebben staan. Omdat hij het bedrag niet zelf kon betalen vroeg hij zijn jongere broer om hulp. Deze voldeed het volledige bedrag bij een politiebureau in zijn woonplaats en bespaarde daarmee zijn broer een gevangenisstraf van 65 dagen. Tevens was justitie geinteresseerd in het woonadres van de aangehouden man.

Meppen

Op 7 juni is om 00.10 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Lathener Straße 5 een 21 jarige man door twee andere mannen op de grond gegooid, geschopt en geslagen. Hij raakte daarbij lichtgewond. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931 – 9490.

Rhede

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 2.30 en 5.00 uur bij het terrein van een bedrijf aan de Zur Alten Ems ingebroken. De daders verschaften zich vervolgens toegang tot het achterste gedeelte van de werkplaats. Daar stalen ze meerdere voertuigen, waaronder een brommer en een motorfiets. De schade bedraagt 9.499 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg 04961/9260.

Papenburg

Dinsdag 1 juli vond om 5.25 uur op de Rundeweg, ter hoogte van de kruising met de Russelstraße, in Papenburg een aanrijding tussen een auto en een 28 jarige fietsster plaats. De fietsster raakte daarbij lichtgewond. De betreffende automobiliste is na een kort gesprek weggereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg 04961/9260.

Op 3 juli is tussen 12.30 en 17.40 uur op de parkeerplaats van een kringloopwinkel aan de Grader Weg een zwarte Hyundai i20 aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg 04961/9260.

Gisteren vond om 10.08 uur op de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Am Vosseberg in Papenburg een aanrijding plaats. Een 22 jarige vrouw stak samen met haar dochter, die in een fietsaanhangwagentje zat, met haar fiets aan de hand de weg in de richting van de Gartenstraße over. Haar fiets werd door een zwarte VW Passat, met buitenlandse kentekenplaten, aangereden. De vrouw raakte daarbij lichtgewond, haar kindje bleef ongedeerd. De auto is vervolgens doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg 04961/9260.

Haren

Tussen 24 juni 17.00 en 25 juni 18.30 uur is op de parkeerplaats bij vakantiecentrum Dankern aan de Am Tiergarten de motorkap van een rode Renault Capture bekrast. De schade is aanzienlijk. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Haren (05932) 72100.