L.T.C. De Kanonniers viert 50-jarig jubileum met sport, gezelligheid en mooie herinneringen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NATTE EN KOUDE OCHTEND | LATER OPKLARINGEN

We hebben vanochtend een nasleep van de regen van gisteren want het is erg buiig en ook nat, en sommige buien kunnen onweer geven. Veel wind is er vanochtend niet maar het is koud met 14 á 15 graden.

Gelukkig wordt het vanmiddag allemaal beter want eerst is het nog een beetje buiig maar het wordt droger en vanuit het noordwesten klaart het wat op. Er komt een matige noordwestenwind te staan en het wordt aan het eind van de middag 18 á 19 graden.

Vanavond en vannacht valt er nog een lokaal buitje en het is wisselend bewolkt, minimumtemperatuur vannacht rond 11 graden. Morgen begint met opklaringen en overwegend droog weer, maar in de loop van de dag leeft de buiigheid weer een beetje op. Het is ook morgen een frisse dag met een maximum van ongeveer 18 graden.

Vanaf woensdag is het droog met zon en stapelwolken en het wordt langzaam warmer. Woensdag wordt het zo’n 21 graden, donderdag 22 en vrijdag 23 graden. En in het weekend maken we een sprong naar maxima van 25 tot 27 graden.