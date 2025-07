Tweede Kamer stemt in met 15 miljoen euro voor vernieuwingsplannen kamp Westerbork

WESTERBORK – “Een bevestiging van het belang van kamp Westerbork”, zegt directeur Bertien Minco, nadat de Tweede Kamer in meerderheid instemde met het beschikbaar stellen van 15 miljoen euro voor de gefaseerde aanpak van de vernieuwingsplannen van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Directeur Bertien Minco: “De Tweede Kamer geeft hiermee de erkenning aan het maatschappelijke belang van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de rol die we hebben om de herinnering aan de Holocaust en de gelaagde geschiedenis van deze plek door te geven aan de volgende generaties. Dit is een mooie eerste stap, maar om het gehele plan uit te voeren is 50 miljoen euro nodig van het Rijk en daarnaast investeringen van overige financiers. We hopen daarom ook snel duidelijkheid te krijgen over de verdere financiering. Op dit moment moeten we door ruimtegebrek schoolklassen weigeren, terwijl juist in tijden van oorlog het cruciaal is dat een plek als kamp Westerbork voor iedereen toegankelijk is.”



De toezegging van de eerste tranche voor de financiering van de renovatie van kamp Westerbork is onderdeel van de Voorjaarsnota voor het ministerie van VWS. Bij de bespreking daarvan vorige week gaf staatssecretaris Tielen aan dat zij verheugd is met de 15 miljoen voor kamp Westerbork en dat de gesprekken met andere financiers er hoopvol uitzien.

Vernieuwd concept

Met deze eerste bijdrage van 15 miljoen euro kan de gefaseerde aanpak van de vernieuwingsplannen volgend jaar van start gaan. De plannen omvatten een geheel vernieuwd concept voor het kampterrein, de commandantswoning en het museum. Ook zal de verbindingsweg – waar de spoorlijn liep – tussen het museum en kampterrein hiervan integraal onderdeel uitmaken als monumentale gedenklaan.

Hele bewoningsgeschiedenis zichtbaar

Samen met het Herinneringscentrum hebben Mecanoo (architectenbureau), Kossmanndejong (tentoonstellingontwerpers) en RYSE (projectmanagement) een vernieuwingsplan ontwikkeld, waarbij de hele bewoningsgeschiedenis van het kamp zichtbaar wordt. Als plek waar vandaan tijdens de Tweede Wereldoorlog 107.000 Joden, Sinti en Roma zijn gedeporteerd naar de vernietigingskampen in het Oosten. Ook was het de twintig jaar de ‘tijdelijke’ verblijfplaats voor Molukkers in Woonoord Schattenberg, zoals kamp Westerbork na de oorlog werd genoemd.

“De Tweede Kamer geeft hiermee de erkenning aan het maatschappelijke belang van Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de rol die we hebben om de herinnering aan de Holocaust en de gelaagde geschiedenis van deze plek door te geven aan de volgende generaties.” zegt Bertien Minco, Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Catharina Glazenburg

Bron: Kamp Westerbork