VLAGTWEDDE – Voorbereidingen Historische TT tijdens de Week der Besten Vlagtwedde liggen op koers



Op 16 augustus dit jaar zullen weer de klanken van klassieke motoren in Vlagtwedde weer duidelijk te horen zijn.

Vorige week donderdag werden de vrijwilligers van dit evenement bijgepraat door de voorzitter van de Stichting Historische TT Vlagtwedde Jetsko Fennema.

Dit jaar zal de 28e editie gaan plaatsvinden in de opzet zoals het begon in 1993 en onder auspiciën van de Classic Racing Team.

Het zal een echte classic race-dag worden, met race- en circuitgeschikt gemaakte sportmotoren, mits deze een sportieve uitstraling hebben en passen in het tijdsbeeld “t/m 1972” dat het CRT wil weergeven en waarvan de datum van eerste productie voor 1 januari 1973 ligt.

Replica’s van fabrieks-, productie- of zelfbouw-racers van voor 1973 zijn toegestaan mits zee voorzien zijn van traditioneel gespaakte wielen en trommelremmen. Zijspannen zijn daarvan uitgezonderd.

Omdat racen op stratencircuits niet meer toegestaan is, zijn het demonstratieraces.

Met “demonstratie” races, ook wel regelmatigheid of demo wedstrijden genoemd, wordt bedoeld dat men zijn rondjes zo regelmatig mogelijk moet rijden.

Ook voor motorrijders uit de regio die ook graag mee willen rijden is er een mogelijkheid om met een

daglicentie van de CRT mee te doen. Voorwaarde is dat de motor een bouwjaar van voor 1973 heeft

HERHAALDE OPROEP

Op dit bestaat bestaat het bestuur van de Historische TT slechts uit vier personen, daarom is men dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, het is best kritisch, het voortbestaan van de Historische TT Vlagtwedde hangt er van af.

Ook vrijwilligers die mee willen helpen op de race-dag zijn dringend nodig.

Bij interesse kunt u contact opnemen met de voorzitter, Jetsko Fennema 0622745867.



Geert Smit