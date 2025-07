OLDAMBT – Meer ruimte voor jongeren in Oldambt: VVD Oldambt wil jongeren écht een stem geven – motie voor fractieondersteuning vanaf 16 jaar.



Of het nu gamen, TikTok of politiek is: Luca (15) uit Oldambt combineert zijn interesses met maatschappelijke betrokkenheid. Hij werd geheel uit eigen beweging lid van een politieke partij, liep stage bij de griffie op het gemeentehuis, heeft de cursus Politiek Actief afgerond en denkt inmiddels actief mee met de fractie van VVD Oldambt.



Zijn verhaal inspireerde de partij tot actie. Want waarom zou je jongeren pas vanaf hun 18e serieus nemen in de politiek? Jongeren moeten niet alleen gehoord worden, maar ook actief kunnen meedoen in de lokale politiek. Dat is de boodschap van de VVD Oldambt, die tijdens de Algemene Beschouwingen van a.s. woensdag 9 juli een motie indient om de minimumleeftijd voor fractieondersteuners te verlagen van 18 naar 16 jaar.



“Veel jongeren vinden politiek saai, maar de keuzes die vandaag gemaakt worden, gaan wel over onze toekomst. Juist daarom moeten we zelf ook mee kunnen doen.” aldus Luca Veldkamp.



Fractievoorzitter Mandy Meertens van VVD Oldambt is onder de indruk van zijn motivatie: “Luca laat zien wat we als liberalen geloven: als iemand initiatief toont, moet je die ruimte geven. Jongeren hebben vaak frisse ideeën en durven vragen te stellen die anderen soms overslaan.”



De VVD Oldambt fractie maakt zich al jaren hard voor jongerenparticipatie. Denk aan de lessen die raadsleden geven op middelbare scholen in de regio, eerdere pleidooien voor een jeugdraad en oproepen tot meer lef en ambitie in het gemeentebeleid.



“Wij vinden dat een volwaardig raadslidmaatschap pas kan vanaf 18 jaar, maar het verlagen van de minimumleeftijd voor fractieondersteuners naar 16 jaar biedt jongeren een mooie kans om alvast kennis te maken met het raadswerk. Zo kunnen zij ervaring opdoen, hun stem laten horen en ontdekken of politiek iets voor hen is – zonder dat ze direct de formele verantwoordelijkheid van raadslid dragen.”



“We hebben onze jongeren keihard nodig. Niet alleen in de politiek, maar óók om hier te blijven wonen, werken, sporten en hun toekomst op te bouwen. Daarom moeten we ze nu kansen geven om zich te ontplooien – of dat nou is bij een bedrijf in de regio, de sportclub of de muziekvereniging.”



Voor de VVD is deze motie meer dan een regelwijziging – het is een keuze voor vertrouwen. Jongeren serieus nemen, betekent ook dat je ze verantwoordelijkheid durft te geven. “Vrijheid betekent niet alleen mogen dromen, maar ook mogen doen,” aldus Meertens. “En als je 16 bent en gemotiveerd bent om bij te dragen, dan hoor je erbij.”



Ook VVD-wethouder Erich Wünker steunt het initiatief: “Jongeren zijn de toekomst van Oldambt. Het is belangrijk dat zij zich welkom voelen in de politiek en zo vroeg mogelijk kunnen meedenken over de samenleving waarin ze straks zelf een grote rol spelen.”



De motie wordt woensdag besproken in de gemeenteraad en heeft inmiddels genoeg mede indieners voor een meerderheid. Of Luca na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 ook écht fractieondersteuner wordt namens de VVD? Dat zou zomaar kunnen. En wie weet is dit pas het begin.



