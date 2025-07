Workshop Grieks vaasje maken in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Wil jij weten hoe het voelt om een échte kunstenaar te zijn? Dan ben je bij de bibliotheek aan het juiste adres. Iedereen weet dat we in de bieb van Ter Apel altijd supermooie tentoonstellingen hebben, en deze keer willen we die graag laten vullen door kinderen. Hoe kan jij meedoen?

Op zaterdag 12 juli staan we, samen met Welzijn Westerwolde, op Montmartre Sellingen. Hier kun je met Harma, Monique en Lilian inchecken bij het Avonturenloket, een gedicht schrijven over jouw droomreis en hierbij een eigen poster versieren. Deze posters gaan we verzamelen, om op te hangen in de bibliotheek. Er zijn ook lekkere ijsjes te verdienen!

Kunstenaars doen natuurlijk veel meer dan alleen schilderen. Op woensdag 16 juli (13.30 – 15.30 uur) kun je in de bieb van Ter Apel met Ingrid Zijlema je eigen Griekse vaasje maken. Lekker met je handen in de klei begin je met het maken van je eigen vaasje, om die vervolgens te versieren met oneindige patronen en zelf gevonden structuren. Deze vaasjes zetten we in de vitrine (na een tijdje mag je jouw vaasje natuurlijk ophalen en meenemen naar huis).

Na de workshop gaan we de expositie feestelijk en officieel vieren! We knippen een lintje door! Je kunt de droomreisposters en Griekse vaasjes bekijken (doe dat heel deftig, met je handen op je rug), een glaasje kinderchampagne nemen en op de foto als een kunstenaar.



Let op! De workshop en opening zijn gratis, maar je moet je van tevoren wel even aanmelden via https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/agenda/.

Catharina Glazenburg

Bron: Lilian Zielsta