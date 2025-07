VLAGTWEDDE – Filmpremière Groep 8 van OBS de Clockeslach uit Vlagtwedde een Gouden Avond



Dinsdagavond was het een avond om nooit te vergeten voor groep 8 van basisschool OBS de Clockeslach uit Vlagtwedde.

De leerlingen schitterden niet alleen op het witte doek, maar ook op de rode loper tijdens hun eigen filmpremière bij het Kleinkunsttheater in Holte, een betoverende afsluiting van hun basisschooltijd.

Tien talentvolle kinderen arriveerden helemaal in stijl in een prachtige auto, waar de paparazzi al met microfoon en camera’s klaar stond om hen te interviewen als echte beroemdheden.

Glimlachen en knikkende hoofdjes vulden de rode loper terwijl trotse ouders en leerkrachten toekeken.

Binnen in de zaal ging het licht uit en begon het grote moment: de vertoning van de film waarin alle tien kinderen de hoofdrol speelden.

Er werd gelachen, een traantje weggepinkt en vooral ontzettend genoten.

De film was niet alleen een knap staaltje samenwerking, maar ook een prachtige weerspiegeling van hun vriendschap, creativiteit en groei.

De filmpremière was een groot succes, een feestelijke avond vol trots, plezier en herinneringen.

Voor groep 8 was het niet zomaar een filmavond, maar een stralende mijlpaal, een moment dat ze voor altijd met zich mee zullen dragen.

Wat een onvergetelijke afsluiting van een bijzondere basisschoolperiode.



Tekst: Ilse de Roo (trotse moeder)