Groninger Archieven op Noorderzon

GRONINGEN – Tijdens Noorderzon discussiëren de Groninger Archieven over de actualiteit van geschiedenis en brengen het in beeld met verschillende programmaonderdelen. Welke rol speelt een archief in een democratische samenleving? En kan historisch onderzoek de beeldvorming over vrouwen uit de geschiedenis bijstellen?

Op donderdag 21 en vrijdag 22 augustus organiseren de Groninger Archieven hierover paneldiscussies, waarvoor de kaarten nu te koop zijn. Daarnaast zijn er elke Noorderzonavond (film)beelden van vroeger te zien. Ze zijn vrij toegankelijk en geven een indruk van hoe het huidige Groningen is ontstaan.

Overheidsinformatie en geschiedvervalsing

De laatste tijd zien we in diverse westerse landen dat archieven gemanipuleerd worden of zelfs verdwijnen. Hoe beïnvloedt de Nederlandse overheid de toegang tot of manipulatie van (historische) informatie? En wat is de rol van archieven, archivarissen, historici en journalistiek in dit geheel? Op donderdag 21 augustus gaat René Duursma (coördinator Beeld en Geluid Groninger Archieven) hierover in gesprek met experts op het gebied van archief- en overheidsinformatie. Birte Schohaus is onderzoeksjournalist en weet van alles over machtsstructuren en belangenverstrengelingen en Sebastiaan Vos is collectiebeheerder bij de Groninger Archieven.

Femme fatale, verraadster of staatsvijand?

In de geschiedschrijving gaat het vaak over mannen. Wanneer er wel over vrouwen wordt geschreven, dan wordt er vaak een eenzijdig of negatief beeld geschetst. De stereotypen waar historische vrouwen mee te maken kregen, leven nog steeds voort in onze beeldvorming over deze vrouwen. Hoe verandert ons beeld met nieuw (archief)onderzoek?

In een paneldiscussie op vrijdag 22 augustus gaat Dineke van der Wal (historica en publieksadviseur Groninger Archieven) in gesprek met Marieke Dwarswaard (historica en onderzoeker), Wil Schackmann (schrijver) en Hessel de Walle (data-analist en schrijver) over de vrouw achter een van de eerste internationale ondernemers in Nederland, over verraadsters en mannenverslindsters. Met diepgaander onderzoek leren we een hele andere kant van deze historische vrouwen kennen.

Groningen van toen in beeld

Elke Noorderzonavond, donderdag 14 tot en met zondag 24 augustus, vanaf 22.00 uur bieden de Groninger Archieven je een trip down memory lane met historische beelden, korte films en fragmenten uit de eigen collectie. Ze brengen, buiten bij de Novatent, het dagelijks leven ‘van toen’ in beeld: van creatieve en ontroerende familiefilms gemaakt door Groninger amateurfilmmakers tot professionele (bedrijfs)films, dia’s en foto’s van stad en provincie.

Groninger Archieven

De Groninger Archieven zijn de bron van het rijke en tastbare verleden van stad en provincie Groningen. Daarnaast maken ze historisch en hedendaags materiaal vindbaar en bruikbaar op groningerarchieven.nl. Een groot deel van onze film-, beeld- en audiocollectie vind je op filmbankgroningen.nl en beeldbankgroningen.nl.

Praktisch Groningen van toen in beeld

Datum: Donderdag 14 t/m zondag 24 augustus

Tijd: 22.00-00.00 uur

Locatie Noorderzon: scherm buiten bij Nova

Kaartverkoop: Gratis en vrij toegankelijk

Praktisch paneldiscussies

Datum: Donderdag 21 augustus (Overheidsinformatie en geschiedvervalsing)

Vrijdag 22 augustus (Femme fatale, verraadster of staatsvijand?)

Tijd: 20.30-21.30 uur

Locatie Noorderzon: Nova

Prijs en kaartverkoop: via Noorderzon: Overheidsinformatie en geschiedvervalsing en Femme fatale, verraadster of staatsvijand?