Leuke zomeractiviteiten voor kinderen en jongeren

OLDAMBT – In de zomervakantie organiseert Geloof in Oldambt mooie activiteiten voor kinderen en jongeren. Alle activiteiten kun je geheel vrijblijvend bezoeken. Dankzij sponsors is dit helemaal gratis! Check hieronder waar je zoal aan mee kunt doen.

Vakantie Bijbel Club Feestweek – Nu ook in Bad Nieuweschans!

Wat een feest! Ook dit jaar organiseren we de Vakantie Bijbel Club Feestweek. En nu niet alleen in Midwolda/Oostwold, maar ook in Bad Nieuweschans. Hoe leuk is dat!

Deze feestweek is voor alle kinderen uit de regio die graag iets leuks willen doen. Elke dag kunnen ze zich vermaken met een tof programma vol liedjes, sketches, een kinder-bijbelverhaal, spellen en knutsels. Ook jij als ouder of verzorger bent welkom om mee te genieten met een kop koffie of thee.

· 21 t/m 25 juli, 14.00-16.00 uur (inschrijven vanaf 13.30 uur)

· Locatie: Dorpshuis De Schakel, Midwolda (Hoofdweg 170); Dorpshuis De Akkerschans, Bad Nieuweschans (Bunderweg 14)

· Meer informatie: www.vbc-oldambt.nl of via de socials: @Geloof in Oldambt

Jongerenevents Summervibes

Dit jaar organiseert Geloof in Oldambt weer een serie jongerenevents. Drie avontuurlijke vrijdagavonden vol lol, gezelligheid en goede gesprekken over geloof en de Bijbel!

o 25 juli: Stormbaan / zeskamp

o 8 augustus: Paintparty / verfspellen (kom in witte kleding die vies mag worden)

o 22 augustus: Mexicaanse fiesta – silent disco

· Tijd: 19.00 tot 22.00 uur

· Locatie: Dorpshuis De Schakel, Midwolda

· Meer informatie via Instagram: @geloofingroningen_youth

En als kers op de taart…

… is er in Finsterwolde op vijf avonden een Kidsfestijn in het Harm Luppenspark. Alle kids van Finsterwolde en omgeving zijn welkom! De mascotte, Juda de Leeuw, loopt door omliggende straten om de kinderen op te halen. Zij mogen met hun versierde fietsen mee naar het Harm Luppenspark voor een supergezellige straatdisco. De kinderen kunnen lekker losgaan met dansen, springen en high fives geven aan de leeuw. Daarna mogen ze eventjes uitrusten met limonade en een kinderbijbelverhaaltje-voor-het-slapen-gaan. Voor ouders en verzorgers is er een kop koffie of thee, voordat je de kinderen naar bed gaat brengen.

· 20 t/m 24 juli, 18.30-19.30 uur

· Locatie: Harm Luppenspark, Finsterwolde

· Meer informatie: www.vbc-oldambt.nl of via de socials: @Geloof in Oldambt

Catharina Glazenburg

Bron: Bert Noteboom