Meer leesplezier op De Wegwijzer in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De Wegwijzer en Biblionet Groningen gaan samenwerken in de Bibliotheek op school. Met dit programma zetten de scholen en de bibliotheek in op het vergroten van de leesvaardigheid, het leesplezier én de mediawijsheid van kinderen.

Wethouder Potze verrichtte vanmorgen de opening van de Bibliotheek op School op de Wegwijzer. Na maanden van saneren en inwerken van de boeken heeft de Wegwijzer nu een mooie bibliotheek met een rijk aanbod van diverse boeken.

In de gemeente Westerwolde is de laatste jaren bij meerdere scholen een Bibliotheek op School geopend. Volgens de wethouder is er nog vier te gaan, voordat alle scholen in deze gemeente over zo’n bibliotheek kunnen beschikken.

Met de Bibliotheek op school (dBos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen om de taal- en informatievaardigheden van jongeren naar een hoger niveau te tillen. Structurele aandacht voor lezen en leesplezier is de basis,” vertelt Wietze Potze. “Dat begint bij voorlezen! Lezen is een vaardigheid die je bij elk vak, en trouwens je hele leven, nodig hebt. Wie goed kan lezen, begrijpt meer van de wereld en heeft een grotere kans op een goede baan”.

Maar lezen gaat niet vanzelf, daar moet je in investeren. Het is belangrijk om leerlingen te laten ervaren dat lezen leuk kan zijn. En dat doet de Bibliotheek op school. Iedereen doet mee Het succes van het programma komt door de nauwe samenwerking tussen school en bibliotheek. Iedereen doet mee: directie, leerkrachten, leesconsulent, leerlingen en de lokale bibliotheek. Elk jaar stellen de school en de bibliotheek een plan op met doelen en activiteiten. Aan de hand daarvan is er dagelijks aandacht voor lezen. Voor boeken kunnen de leerlingen terecht in de schoolbibliotheek, die een gevarieerde en actuele collectie heeft. Materialen die niet in de schoolbibliotheek zijn, kunnen geleend in de lokale bibliotheek. Zij vormen een mooie aanvulling op elkaar! De leesmediaconsulent adviseert en werkt samen met het team van leerkrachten en de vrijwilligers in de schoolbibliotheek.

Voor de leerlingen van De Wegwijzer was het vandaag een extra feestelijke dag. In deze laatste week voor de zomervakantie worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Zo mochten de kinderen vandaag verkleed op school komen en stonden er een quiz en spelletjes op het programma.

