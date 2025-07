Provincie Groningen ondersteunt uitbreiding filmeducatie in Noord-Nederland

GRONINGEN – De provincie Groningen blijft investeren in cultuur en onderwijs. Met een subsidie van € 50.000 ondersteunt de provincie de uitbreiding van filmeducatie door Filmhub Noord in de periode 2025–2027. Deze subsidie draagt bij aan de provinciale ambities om cultuur toegankelijk te maken voor iedereen en de filmsector in Groningen te versterken.

Filmhub Noord werkt samen met scholen, filmmakers en culturele instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe aan het structureel verankeren van filmeducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Filmeducatie helpt leerlingen om bewuster naar filmbeelden te kijken. Ze leren daarbij vaardigheden als verwoorden en reflecteren op wat ze zien, en zelf film maken. Docenten worden getraind in beeldgeletterdheid, en filmmakers krijgen ondersteuning om filmlessen op scholen te geven.

Concreet resultaat in de regio

De subsidie van de provincie maakt het mede mogelijk om diverse activiteiten te organiseren die bijdragen aan bewustwording, talentontwikkeling en samenwerking in de regio. Zo vond op 6 februari tijdens het International Film Festival Rotterdam in Groningen (IFFRiG) een inspirerende Meetup plaats. Zo’n 65 leraren, cultuurcoaches, Interne Cultuur Coördinatoren, filmprofessionals en adviseurs verdiepten zich in de vraag hoe filmeducatie praktisch toepasbaar is in de klas. In interactieve workshops ontdekten zij hoe zij zelf aan de slag kunnen én wat professionals kunnen bijdragen.

Daarnaast deden vier scholen in Groningen en ommeland het afgelopen schooljaar mee aan een Proeftuin filmeducatie. Gekoppeld aan een filmmaker onderzochten de scholen hoe filmeducatie duurzaam past in hun lesprogramma en op welke manier hun leraren deskundiger kunnen worden in het geven van filmeducatie. De opgedane inzichten zijn direct in de praktijk gebracht, met als concreet resultaat dat elke school nu filmlessen heeft die hun leraren ook de komende schooljaren nog kunnen geven aan leerlingen.

Het schooljaar werd op 25 juni feestelijk afgesloten met het jaarlijkse Filmfeest Groningen in het Forum. Leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs presenteerden hun zelfgemaakte films op het grote doek. Dit soort momenten onderstrepen het belang van creatieve expressie en eigenaarschap in het onderwijs.

Investeren in cultuur en talent

Gedeputeerde Susan Top: “In een tijd waarin jongeren dagelijks worden overspoeld met beeldmateriaal, is het essentieel dat zij leren hoe ze beelden kunnen begrijpen en duiden. Filmhub Noord speelt hierin een belangrijke rol. Door filmeducatie te versterken, investeren we niet alleen in bewustwording, maar ook in creativiteit en talentontwikkeling.”

De subsidie sluit aan bij de provinciale strategieën Samenleven met cultuur en Overal cultuur. Mede dankzij deze steun ontvangt Filmhub Noord ook een aanvullende bijdrage van het Nederlands Filmfonds, waarmee de continuïteit en kwaliteit van de programma’s gewaarborgd blijft.

Met deze investering onderstreept de provincie Groningen het belang van filmeducatie als verrijking van het onderwijs én als impuls voor de creatieve sector in Noord-Nederland.

Catharina Glazenburg

Bron: Provincie Groningen