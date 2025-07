Provincie reageert op uitbreidingsplannen Defensie

GRONINGEN – De provincie heeft met een zienswijze officieel gereageerd op het voorstel van de uitbreidingsplannen van Defensie (ontwerp Nationaal Programma Ruimte voor Defensieontwerp) in Groningen. Naast een inhoudelijke reactie bevat de zienswijze ook suggesties om te zorgen voor meer aandacht voor het actief betrekken van inwoners en gemeenten, het effect op de natuur, aanpassingen van de infrastructuur en toekomstige ontwikkelingen in de Eemshaven.



“Bij de uitbreidingsplannen van Defensie vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor de eventuele gevolgen in onze regio (ook in het mijnbouwschade gebied) en de kansen voor Groningen en de Groningers, die deze plannen met zich mee kunnen brengen”, aldus Provincie Groningen.



Infrastructuur

Uitbreiding van de activiteiten van de krijgsmacht in of nabij de provincie Groningen zorgen voor meer en ander verkeer op de weg en het spoor. Hiervoor kan het nodig zijn om de huidige wegen, bruggen en het spoor aan te passen. Door ander en meer vervoer over de weg en per spoor vanuit de Eemshaven naar bestemmingen richting Oost-Europa kan het nodig zijn om de N33 te verdubbelen. En ook de – nog aan te leggen – Nedersaksenlijn kan hierbij kansen bieden.



In het ontwerp NPRD is opgenomen dat Defensie voor Host Nation Support (aan- en afvoer van materiaal en militairen) gebruik blijft maken van de Eemshaven. De provincie Groningen werkt – samen met onder andere de gemeente Het Hogeland en Groningen Seaports – aan ideeën en mogelijkheden hoe ook andere defensie activiteiten hier in de toekomst kunnen passen.



Natuur

“Uitgangspunt bij de uitbreidingsplannen is dat de wettelijke natuurdoelen van de oefenlocaties overeind blijven. Daarom vragen we onder andere om een zorgvuldig ecologisch vervolgonderzoek en om hierbij ook de mogelijkheden voor verbetering van de natuur te onderzoeken. Duidelijke en strenge randvoorwaarden voor de activiteiten, zodat natuurschade zoveel mogelijk wordt voorkomen zijn hierbij voor de provincie belangrijk”.



Vervolg

Het Ministerie van Defensie verwerkt de ingediende zienswijzen op het ontwerp NPRD (Nationaal Programma Ruimte voor Defensie) en het plan-milieueffectrapport in een Nota van Antwoord. Deze informatie kan een reden zijn om het ontwerp NPRD aan te vullen of aan te passen. Als dat klaar is, stelt het kabinet naar verwachting eind 2025 het NPRD vast. En dan is het definitief op welke locaties Defensie haar activiteiten gaat uitbreiden.

Catharina Glazenburg

Bron: Provincie Groningen