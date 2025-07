Sacha van Aarde wint prestigieuze Prix de Norvège

GRONINGEN, BELLINGWOLDE – Op zondag 29 juni 2025 is kunstenaar Sacha van Aarde in de Martinikerk in Groningen bekroond met de prestigieuze Prix de Norvège. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan twee afstuderende studenten van de Klassieke Academie in Groningen en bekroont uitzonderlijk artistiek talent met een geheel verzorgde studiereis naar de fjorden van Noorwegen.

De jury, gevormd door Xandra Donders, Marja Dijkstra en Marein Konijn, kende de prijs unaniem toe aan Van Aarde vanwege haar indringende en persoonlijke beeldtaal. In haar werk onderzoekt zij thema’s als het binnenste buiten keren van het leven, waarbij interieurs fungeren als metaforen voor menselijke ervaringen – zonder dat de mens letterlijk in beeld verschijnt. Met een sterk gevoel voor compositie, licht, sfeer en ruimte weet Van Aarde gevoelens over te brengen als beroering, melancholie, kwetsbaarheid, eenzaamheid en verlangen. Door herkenbare beelden en nostalgische elementen wordt de toeschouwer meegevoerd op een innerlijke reis door verleden en heden.

Ronne van den Hurk is de tweede winnaar van deze prestigieuze prijs. De prijzen werden uitgereikt door de initiator van de prijs: Egbert Pijfers.

Sacha van Aarde werd geboren in Hilversum in 1973 en groeide op in Naarden-Vesting. Inmiddels woont zij in Bellingwolde. Aan de Klassieke Academie in Groningen volgde zij de volledige zesjarige opleiding, bestaande uit de basis-, vak- en masterscholing. De academie richt zich op klassiek figuratieve kunst en combineert het aanleren van traditionele technieken met het ontwikkelen van een eigen artistieke signatuur. De lessen worden verzorgd door professionele kunstenaars uit de praktijk en zijn gericht op het opleiden van eigentijdse beeldend kunstenaars binnen de Nederlandse figuratieve traditie.

Met het winnen van de Prix de Norvège bevestigt Van Aarde haar positie als veelbelovend kunstenaar binnen het hedendaagse figuratieve veld.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Sacha van Aarde