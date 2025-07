VBT Sellingen organiseert Fiets3daagse

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL VANMIDDAG EEN BUI | EIND VAN WEEK WARMER

Het is ook vandaag een frisse dag en vanochtend gaan de meeste buien ons voorbij, maar juist vanmiddag kan dat opleven dus dan is er meer kans op regen. Vaak is het ook bewolkt maar vooral vanochtend zijn er ook brede opklaringen. Er staat een zwakke tot matige wind uit west tot noordwesten.

Vanavond is ook nog een kleine bui mogelijk maar vannacht is het droog en het wordt weer redelijk fris: minimumtemperatuur rond 12 graden.

Morgen stijgt het langzaam naar 21 graden. Het is wisselend met zonnige perioden maar ook bewolkte momenten. Het blijft vrijwel overal droog en er staat morgen een zwakke noordwestenwind. Donderdag geeft een vergelijkbaar weerbeeld maar op vrijdag en zaterdag is het vrij zonnig. Dan stijgt het naar 22 tot 24 graden en vanaf zondag is het ‘s middags ongeveer 25 graden. Ook dan is het goed zomerweer met zon en misschien een enkele bui.