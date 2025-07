Zomerconcert Ter Apeler Harmonie: Muziek, verbondenheid en nieuw talent in de schijnwerpers

TER APEL – Op maandagavond 7 juli klonken zomerse klanken over het meer van Moekesgat in Ter Apel tijdens het jaarlijkse zomerconcert van de Ter Apeler Harmonie. Onder een warme zomeravondlucht gaven maar liefst 21 muzikanten een sfeervol optreden dat bij het publiek zichtbaar in de smaak viel.



Het concert stond niet alleen in het teken van muziek, maar vooral van verbinding en betrokkenheid. Tijdens het concert werd er speciaal stilgestaan bij een orkestlid dat momenteel in het ziekenhuis verblijft. Vanuit het orkest én het publiek werd op gepaste wijze aandacht besteed aan deze afwezige muzikant, die in gedachten volop aanwezig was.



Wat het concert extra bijzonder maakte, was de deelname van verschillende leden van het Nieuw Talent Orkest. Dit unieke project biedt volwassenen zonder enige muzikale ervaring de kans om een blaas- of slagwerkinstrument te leren bespelen én meteen samen muziek te maken. In een paar maanden tijd hebben deze beginnende muzikanten een indrukwekkend niveau bereikt. En dat was maandagavond goed te horen.



“Ik wil nooit meer stoppen met samen muziek maken. Ik heb nu de leukste hobby die er is,” aldus een enthousiaste deelnemer van het Nieuw Talent Orkest. Voor de Ter Apeler Harmonie heeft het project veel gebracht: nieuwe leden, nieuw publiek en vooral nieuwe energie.



De Ter Apeler Harmonie is een van de 28 orkesten in Nederland die dit voorjaar zijn gestart met de tweede editie van het Nieuw Talent Orkest. In het najaar volgen nog eens 27 verenigingen. De landelijke formule, ontstaan in Friesland, heeft zich inmiddels op meer dan tachtig locaties bewezen. Muziek maken zonder noten te kunnen lezen, zonder ervaring — maar mét plezier en enthousiasme. Daar draait het om.



“Nij Talint Orkest heeft ons als vereniging zichtbaar gemaakt,” aldus een bestuurslid. “We hebben nieuwe mensen aan ons weten te binden die anders nooit bij een harmonie zouden komen kijken. Het voelt als waardering voor waar we als vereniging voor staan.”



Met het zomerconcert luidde de Ter Apeler Harmonie de zomer muzikaal in — maar ook met een blik op de toekomst. Want de muziek verbindt, inspireert, en blijft doorgaan. Zelfs als iemand tijdelijk niet mee kan spelen.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: André Dümmer