De heer Johan Hamster benoemd tot algemeen directeur bij Wedeka Bedrijven

REGIO – Het Bestuur van Wedeka Bedrijven benoemt de heer Johan Hamster met ingang van 1 oktober 2025 tot algemeen directeur van Wedeka Bedrijven. Hij volgt daarmee de heer Ernst Ottens op die per 1 december 2024 voor de periode van een jaar is aangesteld tot interim directeur.



De heer Hamster was van 2010 tot 2022 wethouder van de gemeente Stadskanaal. Vanuit zijn rol als

portefeuillehouder van o.a. Werk en Inkomen is hij van 2016 tot zijn aanstelling als gedeputeerde van

de provincie Groningen in januari 2022 voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van

Wedeka geweest. De heer Hamster heeft ruime ervaring en kennis van het sociale domein, hij is

afkomstig uit de regio en kent Wedeka goed. Als bestuurslid was hij o.a. nauw betrokken bij de

vaststelling van de koers van Wedeka met betrekking tot de doorontwikkeling naar een sociaal

ontwikkelbedrijf.



“Ik ben dankbaar voor de benoeming en het uitgesproken vertrouwen. Ik zie ernaar uit om aan de

slag te gaan met en voor Wedeka en haar medewerkers en de regio en om Wedeka daarin verder te

ontwikkelen als krachtig en verbindend sociaal ontwikkelbedrijf,” aldus de heer Hamster.

Het Bestuur van Wedeka is verheugd over de benoeming van de heer Hamster en spreekt het

vertrouwen uit dat zijn komst bijdraagt aan de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio en de rol

van Wedeka als verbinder in de regio zal versterken.

Catharina Glazenburg

Bron: Wedeka