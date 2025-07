€ 5.2 miljoen extra nodig voor bouw nieuw gemeentehuis Winschoten

WINSCHOTEN – De realisatie van het nieuwe gemeentehuis Oldambt vergt € 5.2 miljoen meer dan aanvankelijk begroot. Recent werd na het afronden van de aanbestedingsprocedure duidelijk dat het beschikbare budget van bijna € 26 miljoen niet toereikend zou zijn. Dinsdagavond 8 juli 2025 is de gemeenteraad Oldambt bijgepraat over de ontstane situatie. De gemeente verwacht het tekort binnen de begroting voor het gemeentehuis te kunnen dekken. Woensdag 24 september neemt de Raad een definitief besluit.

De bijna € 26 miljoen betrof alleen de stichtingskosten van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis. Met de € 5.2 miljoen extra komen de kosten voor de realisatie van het gemeentehuis op afgerond € 31 miljoen.

De Raad werd recent over de uitkomst van de aanbestedingsprocedure geïnformeerd. De hoogte van het extra vereiste budget werd dinsdagavond toegelicht. Wethouder Erich Wünker die de realisatie van het nieuwe gemeentehuis in portefeuille heeft, blikt terug op een geslaagde toelichting. “Het is een complex verhaal, maar ik heb de indruk dat we goed hebben kunnen uitleggen hoe het tekort is ontstaan. Daar was de avond ook voor bedoeld.” Meer discussie verwacht de wethouder op 24 september wanneer de Raad een besluit neemt over het extra budget.

De gemeente verwacht in haar voorstel aan de Raad het tekort te kunnen dekken uit de aan het gemeentehuis gerelateerde beschikbare middelen. Totaal is dit een bedrag van € 5.2 miljoen.

Oorzaak kostenstijging

Bij de aanbestedingsprocedure bleef uiteindelijk één bedrijf over voor de bouw. Andere inschrijvers trokken zich terug, vooral met als argument een te volle portefeuille. Dit zette de concurrentiepositie onder de druk. De belangrijkste oorzaak zijn de (mondiaal) tussentijdse verder gestegen bouwkosten.

De gemeente blijft wel, zo is het voorstel, met het resterende bouwbedrijf in gesprek. Mocht de Raad instemmen met het extra krediet, dan kan de bouw met beperkt tijdsverlies worden voortgezet.

Een tweede deel van de aanbesteding betrof het ‘installatiewerk’. De gemeente stelt voor met één bedrijf verder te gaan en de opdracht te gunnen, op basis van instemming van de Raad met het gewenste extra krediet.

Efficiency

Het bestaande gebouw aan de Johan Modastraat is afgeschreven. Nieuwbouw betekent bovendien het samenvoegen van drie bestaande locaties tot één (van nu 12.0000 m2 naar 7.000 m2 in de toekomstige situatie). Dit heeft betere samenwerking en dienstverlening tot gevolg. Besparing in kosten op energie is een ander belangrijk voordeel. Niet in de laatste plaats betekent de realisatie van het moderne gebouw een flinke kwaliteitsimpuls voor het centrum van Oldambt en een goed, toegankelijk gemeentehuis voor inwoners en medewerkers.

Mocht de Raad september 2025 instemmen met het extra krediet, dan kan de daadwerkelijke start van de bouw eind 2025 van start. Beoogde oplevering is dan eind 2027.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt

Foto: DP6 Architecten / ZENBER Architecten