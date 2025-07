Financiële raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond is in het gemeentehuis te Sellingen een financiële raadsvergadering van de gemeente Westerwolde. U kunt vanaf 19.00 uur de vergadering live volgen via Radio Westerwolde.

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

De installatie van een nieuw raadslid

Financiële stukken van de gemeenschappelijke regelingen:

• Publiek Vervoer

• Omgevingsdienst Groningen

• Publieke Gezondheid & Zorg Groningen (PG&Z)

Jaarstukken 2024 van de gemeente Westerwolde

Algemene Beschouwingen op basis van de kadernota 2026–2029

Raadpleeg hier de stukken.

Thuis meeluisteren ?

Radio Westerwolde:

Wilt u de vergadering live via de radio volgen, stem dan af op Radio Westerwolde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via www.radiowesterwolde.nl. (klik op radio/luisteren)