Gratis vakantieplezier voor kinderen tijdens Summerbreak Westerwolde

Na morgen draait de wind naar het noorden dat geeft vrij veel zon en ook zaterdag zijn er mooie zonnige perioden. Zondag is er weer meer bewolking met kans op enkele buien. Maximum vrijdag rond 22, in het weekend rond 23 graden. Volgende week wordt het iets warmer met een afwisseling van zon en soms een bui.

Morgen is het ongeveer hetzeflde weerpatroon met vrij veel wolkenvelden en vannacht en morgenochtend wellicht nog een drup regen, maar overdag is er zo af en toe ook een beetje zon. Maximum morgen rond 21 graden en ook dan een zwakke tot matige wind.

Er zijn nog vrij veel wolkenvelden van gisteren overgebleven en daar kan vanochtend zelfs nog een drup regen of motregen uit vallen, maar zo af en toe komt de zon er ook even doorheen. In die opklaringen komt het vanmiddag tot een maximumtemperatuur van 20 of 21 graden en er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Meedoen met Summerbreak “Met Summerbreak willen we kinderen samen laten spelen, sporten en plezier maken. Iedereen is welkom,” legt wethouder Saskia Ebbers uit. Summerbreak vindt plaats van 21 tot en met 23 juli. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via de website van Westerwolde Beweegt: www.westerwoldebeweegt.nl . Daar staat ook een overzicht van alle activiteiten. Meedoen met Summerbreak is gratis.