‘Helft van de Drenten en Groningers doet vrijwilligerswerk: meer aandacht nodig voor flexibele inzet’

GRONINGEN, DRENTHE – Vrijwilligerswerk blijft populair onder inwoners van Drenthe en Groningen. In februari 2025 gaf 54% van de Drenten en 45% van de Groningers aan in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Toch blijkt het voor veel organisaties lastig om voldoende vrijwilligers te vinden én te behouden. Vooral jongeren zijn moeilijk te vinden voor vrijwilligerswerk, ondanks hun betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s.

Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen onderzochten met een uitvraag onder het Drents Panel en Groninger Panel waarom inwoners zich wel of niet inzetten voor vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven. Meer dan de helft van de vrijwilligers noemt verbondenheid met het doel van de organisatie, het plezier in het werk en de maatschappelijke bijdrage als belangrijkste drijfveren. Tegelijkertijd geven veel inwoners aan behoefte te hebben aan flexibel, projectmatig vrijwilligerswerk. Beter zicht op het beschikbare aanbod en hulp bij het vinden van passend vrijwilligerswerk kan inwoners bovendien over de streep trekken om zich (opnieuw) in te zetten.

‘Microvrijwilligerswerk’

Uit het onderzoek komt de aanbeveling om meer werk te maken van zogenoemd ‘microvrijwilligerswerk’: kortdurende, vrijblijvende taken die passen bij de drukke levens van veel mensen. Ook blijkt uit het onderzoek dat jongeren vooral behoefte hebben aan duidelijkheid over tijdsinvestering en keuzevrijheid – een aanpak die aansluit bij projectmatige en laagdrempelige vormen van vrijwilligerswerk.

Buurtparticipatie

Naast vrijwilligerswerk blijkt buurtparticipatie breed gedragen: 55% van de Drenten en 47% van de Groningers is actief in de eigen buurt, bijvoorbeeld via buurtverenigingen of informele hulp aan buren.

Catharina Glazenburg

Bron: Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen