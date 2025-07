DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Gistermiddag om twee uur controleerde de politie op de parkeerplaats Bunderneuland de inzittenden van een auto met Bulgaarse kentekenplaten. De auto was kort daarvoor de grens gepasseerd. Een van de inzittenden was een 24 jarige man. Hij bleek vanwege verboden wapenbezit in 2024 nog een boete van 1.440 euro open te hebben staan. Door het bedrag meteen bij de beambten af te tikken bespaarde hij zich een gevangenisstraf van 18 dagen en kon hij zijn reis voortzetten.

Sustrum

Zondag is tussen 15.30 en 17.30 uur op een parkeerplaats achter de tent aan de Teichstraße in Sustrum een zwarte VW Combi aangereden. De schade bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Haren (05932) 72100.

Lathen

Dinsdag is bij een ongeval op de parallelweg naast de Am Seitenkanal rond 6.30/6.45 uur een 16 jarige bestuurder van een rode e-scooter lichtgewond geraakt. Volgens het slachtoffer werd hij, nog voordat hij de spoorbrug overstak, door een grijze of zilverkleurige Audi A3 met kenteken EL-X – ??? ingehaald. Hierbij werd hij zijdelings geschampt, waardoor hij bovenop de motorkap van de auto belandde en vervolgens ten val kwam. Zijn scooter raakte ernstig beschadigd. De bestuurder van de Audi is doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Lathen 05933/924570.

Catharina Glazenburg

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland