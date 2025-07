Nieuwe nostalgische lantaarns verlichten Pekela in het najaar

PEKELA – De straatverlichting aan de landzijde van het Pekelder Hoofddiep wordt dit najaar vernieuwd. De gemeenteraad van Pekela heeft dat begin 2025 besloten en gaf inwoners de mogelijkheid om via een enquête mee te denken over de uitstraling van de nieuwe straatlantaarns. Op basis van de uitkomsten is gekozen voor een nostalgische stijl.

Keuze voor nostalgisch ontwerp

Inwoners konden in februari via een online enquête hun voorkeur aangeven voor het type straatverlichting. Er kon gekozen worden uit vier stijlen: nostalgisch, retro, modern of futuristisch. De keuze van Pekelders viel met ruime meerderheid op de nostalgische straatlantaarn.

‘Het is geweldig dat inwoners met ons meedenken,’ zegt burgemeester Jaap Kuin. ‘De Pekelders hebben gesproken en de nieuwe lantaarnpalen zullen dan ook in de nostalgische stijl worden uitgevoerd,’ aldus Kuin.

Planning en uitvoering

Het vernieuwen van de straatverlichting start naar verwachting in oktober 2025 en loopt door tot in het eerste kwartaal van 2026. De nieuwe nostalgische lantaarns worden op dezelfde plekken teruggeplaatst. In sommige gevallen krijgen lantaarnpalen een andere plek voor een betere verdeling van het licht.

Tussen de Unionbrug en de Turfweg zijn eerder al nieuwe straatlantaarns geplaatst. Ook op dit traject komen de nieuwe nostalgische lantaarnpalen. De huidige masten krijgen ergens anders in de gemeente een nieuwe bestemming.

Oude masten

Een aantal inwoners heeft aangegeven de oude lantaarnpalen te willen overnemen. De gemeente heeft dit verzoek ingewilligd. In die zin dat het nog deugdelijke deel van de masten in Pekela kan blijven en kan worden overgenomen door bewoners of verenigingen. Later dit jaar komt de gemeente met een actie rond de herbestemming van deze lantaarnpalen.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Pekela