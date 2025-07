Truckrun Vlagtwedde: “Het gaat om de blije gezichten”

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 9 augustus vindt de elfde editie van de Truckrun Vlagtwedde plaats. Zo’n 180 vrachtwagens en bijrijders trekken dan in een lange stoet door de streek. De aanmeldingen voor chauffeurs en bijrijders zijn geopend.

Organisator Bert-Jan de Groot vertelt dat de belangstelling groot is. „De inschrijving voor chauffeurs is vorige week opengegaan en de mailbox ontplofte,” zegt hij. „We zitten nu al boven de honderd trucks. De bijrijders komen meestal wat later op gang.’’

Het evenement vindt plaats op het 9,5 hectare grote evenemententerrein in Vlagtwedde. „Dit is een unieke locatie,” aldus Bert-Jan de Groot. „Je kunt hier bedenken wat je wilt, ruimte genoeg. Hier komen op 9 augustus alle trucks vanaf een uur of tien. Maar de eersten staan hier vaak al om negen uur, want ze willen niks missen.”

De Truckrun draait volgens Bert-Jan vooral om de beleving voor de bijrijders. „Het gaat niet om een showrit voor de chauffeurs. We willen niet dat er dertig lege trucks meerijden. Het gaat om de bijrijders. Zij moeten een geweldige dag hebben.”

Naast de rit zijn er kinderactiviteiten, een decibelwedstrijd, verkiezing van de mooiste truck en ’s avonds een afterparty. „



Het mooiste moment? Als ik die blije gezichten zie,” zegt hij. „Dat geeft kippenvel. Daar doen we het voor.”

Aanmelden voor zowel bijrijders en chauffeurs kan via: info@degrootsellingen.nl

Paul van der Laan