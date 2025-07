Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Veendam

VEENDAM – Vandaag was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij de Borgerswoldhoeve in Veendam. Daar stond om 8.45 uur de koffie met koek te wachten en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches.

Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden, 6, 8 en 10 km. De groep voor de wandeling van 10 km vertrok om 9.15 uur. Hoewel de zon scheen was het in het begin van de wandeling wel wat fris. Hierbij werd de opmerking gemaakt dat dit in Veendam natuurlijk te verwachten viel i.v.m. de Veendammer Wind.

Veendam heeft een geschiedenis van handels- en ondernemingsgeest. Beroemde mensen wisten in Veendam hun geboorteplaats of de start van een bloeiende onderneming. Of als startpunt van een avontuur. Denk hierbij aan Pieter Hendriks Hazewinkel die in de negentiende eeuw met een fregat de wereldzeeën bevoer. En die tijdens een reis tot twee maal toe een compleet nieuwe bemanning moest aanmonsteren, omdat de toen huidige bemanning er de brui aan gaf of door de goudkoorts werd bevangen. Of Willem Vroom, die samen met Anton Dreesman, een warenhuisketen begon die jaren stand kon houden. Of de revolutionaire Bartha Rutgers – Mees die samen met haar man naar Rusland trok om het communisme te steunen en zelfs een ontmoeting had met Lenin.

De Veendammers waren heel erg trots op deze zaken. En dat lieten ze merken ook. Ze lieten er zich op een zodanige manier op voorstaan dat er van hen werd gezegd dat ze zelfs wind konden zien. Veendammer Wind dus.

De wandeling ging verder nog langs het eens zo roemruchte voetbalstadion “de Lange Leegte”. Met schrik in de benen reisde menig club naar dit stadion. In 2019 is het stadion omgedoopt tot “Henk Nienhuis Stadion“. Naar Henk Nienhuis die hier zowel voetballer, trainer en Technisch Directeur is geweest.

De wandeling ging voor een gedeelte door een nieuw aangelegde woonwijk van Veendam en door een gedeelte van de golfbaan van golfclub De Compagnie. Vervolgens keerden ze terug naar het natuurgebied Borgerswold. Dit is een natuurgebied dat vanaf 1972 is aangelegd en ongeveer 450 hectare groot is. In dit natuurgebied is ook de voormalige stortplaats opgenomen, dat laat zich zien als een enorme groene berg in dit landschap. Opvallend is hoeveel wandelwegen er zijn in deze 450 hectare en hoe gemakkelijk men zomaar weer op een plek komt waar je al eerder bent geweest. En hoe dit gebied zowel voor een gedeelte als park is aangelegd, maar ook voor een groot gedeelte als natuurgebied. En dit vloeit steeds naadloos in elkaar over.

Na het gebied op verschillende manieren te hebben doorkruist gingen de wandelaars weer op de Borgerswoldhoeve aan. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen