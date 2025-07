Vrijwilligers vragen hulp bij beschermen van kerkuilen

WEDDE, REGIO – De kerkuil laat een indrukwekkend herstel zien in Nederland. Na de strenge winter van 1963, toen de populatie bijna instortte, leven er inmiddels weer zo’n 2.900 broedparen in ons land. Maar nieuwe bedreigingen zoals het verdwijnen van oude schuren, het gebruik van muizengif en voedselschaarste zorgen ervoor dat de soort nog altijd kwetsbaar blijft.

In de provincie Groningen houdt de Kerkuilenwerkgroep Nederland de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Regiocoördinator André Eijkenaar doet regelmatig controles in zijn werkgebied Westerwolde. “We zien dat de populatie zich herstelt, maar het is geen vanzelfsprekendheid,” legt hij uit. “De muizenstand bepaalt in grote mate het succes van de kerkuil, en als hun leefgebied verdwijnt, heeft dat direct effect op de uilen.”

Eijkenaar benadrukt dat vooral in Pekela en Veendam nog maar weinig gegevens bekend zijn over broedgevallen. “Juist in die gebieden is het belangrijk dat inwoners kerkuilen of nesten melden. Zo krijgen we een beter beeld en kunnen we de populatie gericht beschermen.’

De Kerkuilenwerkgroep Nederland roept mensen op om waarnemingen door te geven via: info@kerkuil.com.

Zelf jonge uilen bekijken? Op 10 juli om 19.00 uur kun je in de boerderij van Hendrik Luth aan de Weddermarke (Innovatiecentrum) samen met André Eijkenaar jonge kerkuilen bekijken. Hij vertelt over hun groeiproces, voedsel en hoe ze worden beschermd.

Malou Vos