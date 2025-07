Westerwolde financieel en bestuurlijk gezond

WESTERWOLDE – Gemeente Westerwolde sluit 2024 af met een positief resultaat op de rekening.



De gemeente Westerwolde sluit 2024 af met een positief resultaat van 3,3 miljoen euro. Hierdoor kan de gemeente de algemene reserve verhogen tot ruim 19 miljoen euro. Met deze buffer is Westerwolde voorbereid op uitdagingen in de toekomst, zoals het ‘financiële ravijn’. Dit houdt in dat gemeenten vanaf 2026 naar verwachting veel minder geld van de Rijksoverheid ontvangen.



Sterke financiële basis

Westerwolde staat er financieel goed voor. De gemeente weet met beperkte maatregelen een sluitende

begroting te behouden. Ondanks dat het sociaal domein – zoals zorg en ondersteuning – veel geld kost, lukt het om inwoners passende hulp te blijven bieden. Dat laat zien dat Westerwolde inzet op een sociaal sterke gemeenschap.



Investeren in de toekomst

In 2024 zijn belangrijke plannen gestart, zoals de nieuwe woonvisie, het centrumplan voor Ter Apel, en de

uitwerking van het strategisch vastgoedplan en het huisvestingsplan voor het onderwijs. Ook werkt de

gemeente aan het verbeteren van de openbare ruimte, met als doel een onderhoudsniveau dat past bij de wensen van inwoners.



Toerisme speelt een steeds grotere rol in Westerwolde. Daarom investeert de gemeente in recreatie en

toerisme. Ook wil de gemeente met het gebiedsgericht werken een sterkere verbinding tussen beleid en

uitvoering realiseren, dicht bij de dorpen en inwoners.

Wethouder Harm-Jan Kuper: “We zijn trots dat we het jaar 2024 financieel gezond afsluiten. Met een stevige reserve kunnen we tegen een stootje en blijven we investeren in wat onze inwoners belangrijk vinden. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet maar blijven alert. De onzekerheid over toekomstige rijksbijdragen vraagt om zorgvuldige, gerichte keuzes. We blijven sturen op een stabiele en sociale koers.”



Uitdagingen

Hoewel de jaarrekening laat zien dat Westerwolde op koers ligt, zijn er ook aandachtspunten. Het onderhoud van gemeentelijke gebouwen en het realiseren van duurzaamheidsdoelen blijven belangrijke uitdagingen.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Westerwolde