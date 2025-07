JIPSINGHUIZEN – Afscheid van juf Janny van OBS de Plaggenborg in Jipsinghuizen met een heleboel knuffels en tranen



Woensdagmiddag was een mooie en een beetje verdrietige dag voor OBS de Plaggenborg in Jipsinghuizen.

De laatste schooldag werd gevierd met carnaval op het schoolplein, er was een heuse Bungee Trampoline en een springkussen, ook voor het eten was gezorgd, een heuse patatkraam stond voor ze klaar op het schoolplein.



Afscheid Janny Foekens

Ook werd er afscheid genomen van juf Janny Foekens.

Ook de wethouder van de Gemeente Westerwolde, Wietze Potze, was aanwezig bij het afscheid.

Directeur Sander Zijlstra vertelde over de loopbaan juf Janny.

Op 6 juni 1985 heeft zij op de Rijkspabo te Emmen de akte van bekwaamheid voor leidster bij het kleuteronderwijs behaald.

Een jaar later heeft zij de akte hoofdleidster behaald bij de gemeentelijke opleidingsschool voor leraren basisonderwijs.

Maar het onderwijs moest nog een jaar of 15 wachten, want zij ging eerst werken bij de Rabobank.

Op 1 augustus 1999 is Janny begonnen op de Plaggenborg.

Daarvoor heeft zij nog even op De Westermarke in Ter Apel gewerkt.

Janny was een fijne collega op de Plaggenborg.

Hij omschreef Janny als iemand die weet wat ze wil, überduidelijk is en recht door zee.

Dat liet ze zien op de Plaggenborg, bij de Volleybal, bij Carnaval en thuis.

Zij heeft een mening en daar komt ze voor uit ook.

Zij zag de leerlingen en ziet wat zij nodig hadden, Janny is gedreven en wou het beste voor de school.

We hebben veel feesten gevierd: feestelijke ouderavonden/-middagen, schoolreizen naar diverse oorden, de eind BBQ van het schooljaar, de ludieke acties die we hebben gedaan.

Als het paste ging ze met haar groep op pad. Passend bij de missie van de school: “Op weg naar buiten” Alles stond in dienst van het onderwijsprogramma.

De Plaggenborg wou altijd goed onderwijs aan alle leerlingen van Jipsinghuizen en de ruime omgeving geven. En daar was Janny een belangrijke schakel in, want, zegt zij “goed onderwijs begint in groep 1”, en Janny verzorgde dat onderwijs.

Zij coördineerde veel dingen voor de school: Janny was de Grunneger Weke coördinator, Janny was onze coördinator van alle grote en kleine zaken, Janny was coach voor de onderbouwleerkrachten binnen OOW.

Janny was jarenlang het vaste gezicht voor onze groep 1,2 (en soms 3).



Dat juf Janny erg geliefd is in Jipsinghuizen was duidelijk te zien, het was een afscheid was met knuffelen en tranen.

Ouders, grootouders, en oud-leerlingen die nu zelf kinderen hebben kwamen afscheid nemen van Janny.

Zij brachten een heleboel cadeaus voor juf Janny mee.



Tekst: Geert Smit en Sander Zijlstra