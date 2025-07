Het Cultuurfonds Groningen investeert 69.735 euro in 15 cultuurprojecten in Groningen

GRONINGEN – Het Cultuurfonds Groningen investeert 69.735 euro in 15 cultuurprojecten in Groningen. Geld voor onder andere festival Hongerige Wolf, muziektheaterproductie Lumia, een licht- en videokunstproject in de Martinikerk en stripboek De bevrijding van Groningen.

Het Cultuurfonds Groningen heeft in het tweede kwartaal van 2025 voor € 69.735 geïnvesteerd in 15 cultuurprojecten in de provincie Groningen. Hieronder lichten we enkele projecten toe die kunnen rekenen op een bijdrage in het tweede kwartaal van 2025.

Festival Hongerige Wolf

Stichting Hongerige Wolf ontvangt € 10.000 voor het festival dat van 11 tot en met 13 juli 2025 plaats vindt in Oost-Groningen. Ook dit jaar is het weer een avontuurlijk, meerdaags kunst- en muziekfestival, met een verrassend en vernieuwend programma vol muziek, theater, dans, beeldende kunst en literatuur. De geschiedenis van het Ambonezenbosje staat centraal, en een kunstenaar laat zich hierdoor inspireren in zijn schilderwerk.

Muziektheater de Kanaalstreek ontvangt voor de musical Vergeten Glorie € 5.000.

Muziek- en theaterproductie Lumia

Harmoniekorkest Harmonie ’67 uit Groningen ontvangt € 5.000 voor de productie van een vernieuwend project in de Martinikerk. Met speciaal ontworpen animaties en beelden wordt via video mapping de monumentale architectuur van de kerk uitgelicht, wat zorgt voor een betoverende visuele surround ervaring. De combinatie van videokunst en orkestmuziek wordt aangevuld met solisten en acts als doekenacrobatiek en dans. Ook het orgel van de kerk krijgt een rol in de voorstelling. De uitvoering vindt plaats in november 2026.

Stripboek De bevrijding van Groningen

Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen ontvangt ruim € 6.000 voor het educatieproject De bevrijding van Groningen. Het project bestaat o.a. uit het ‘verstrippen’ van het verhaal over de slag van Groningen van 13-16 april 1945. Ook wordt er een webtoon ontwikkeld. Een webtoon is een digitaal stripverhaal dat op smartphone of tablet gelezen kan worden. Het project omvat nog een educatieprogramma voor de bovenbouw van basisscholen in Groningen, een stadswandeling en een tentoonstelling in het Forum. De voorbereidingen starten dit jaar; volgend jaar verschijnt het stripboek en wordt de tentoonstelling geopend.

Cultuurfonds Groningen

Het Cultuurfonds Groningen behandelt het hele jaar door aanvragen voor verschillende cultuur- en natuurprojecten in Groningen. Zo blijven inspirerende initiatieven in de regio zich ontwikkelen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 50 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar meer dan 5.000 projecten en personen door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Dat doen ze met de financiële bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van donateurs, uit nalatenschappen en samen met hun partners.

Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen, natuurorganisaties en individuele kunstenaars kunnen een bijdrage aanvragen voor hun project. Het Cultuurfonds investeert ook op eigen initiatief in cultuur en natuur én geeft prijzen en studiebeurzen.

Het Cultuurfonds Groningen is één van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl

Catharina Glazenburg

Bron: Cultuurfonds Groningen