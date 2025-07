DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Tussen dinsdag 15.00 en woensdag 7.00 uur is uit een verkoophuisje aan de Jacobistraße in Meppen een kluisje met daarin contant geld gestolen. Het kluisje zat verankerd. De schade wordt op 60 euro geschat. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931 – 9490.

Woensdag is tussen middernacht en 13.00 uur bij een opslagruimte in de kelder van een restaurant aan de Kirchstraße in Meppen ingebroken. Daar zijn meerdere deuren vernield. Er is voor ongeveer 800 euro aan gereedschap gestolen.

Woensdag is tussen 7.00 en 11.00 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Marienstraße een zwarte VW Polo aan de voorkant aangereden. De veroorzaker van de schade die op 2.000 euro geschat wordt, is doorgereden.

De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931 – 9490.

Sögel

Tussen dinsdag 21.00 en woensdag 5.20 uur is bij een bakkerij aan de Am Pohlkamp in Sögel ingebroken. De daders kwamen binnen door een raam te vernielen. Ze gingen er met geld vandoor. De schade bedraagt 2.500 euro.

Op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Knippers Kohlenhof is vanmorgen om 10.30 uur een Ford Kuga aangereden. De veroorzaakster van de aangerichte schade is vervolgens met haar grijze bestelbus weggereden.

De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Sögel 05952/93450.

Weener

De politie zoekt getuigen van een brand die in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur aan de Alten Bahnhofstraße plaatsvond. Hierbij gingen een zonnescherm en zitje van een bakkerij in vlammen op. Er ontstond geen schade aan het gebouw zelf. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Catharina Glazenburg

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland