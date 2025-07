Mellemaheerd voorzien van nieuwe zijgevel

BAD NIEUWESCHANS – Aan de Hamdijk 9 in Bad Nieuweschans is de restauratie van de monumentale boerderij Mellemaheerd in volle gang. Het doel van de restauratie is om de boerderij weer terug te zetten in haar kracht.

Er is groot onderhoud aan de monumentale boerderij Mellemaheerd aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans nodig om de boerderij bewoonbaar te houden en gereed te maken voor de toekomst.

Op het dak van de schuur lagen asbestplaten die verwijderd moesten worden. Daarnaast waren er funderings- en constructieproblemen die opgelost moeten worden en was er scheurvorming in het metselwerk dat hersteld dient te worden. Om de boerderij klaar te maken voor de toekomst wordt er ook ingezet op verduurzaming.

Op dit moment is weer een gedeelte van de boerderij gerenoveerd. De boerderij is voorzien van een nieuwe zijgevel.



Dit alles wordt gefinancierd met steun van onder andere de provincie en de rijksoverheid.

Mellemaheerd in bezit van Het Groninger Landschap

In 2017 heeft boer Mellema de Mellemaheerd geschonken aan de stichting. Zijn wens was om de boerderij en de omliggende tuin veilig te stellen voor de toekomst. Zonder directe opvolging vanuit zijn familie kwam hij bij Het Groninger Landschap uit en besloot hij ‘bij leven’ de boerderij aan de stichting over te doen. Hij woont nog met veel plezier in alle rust in de boerderij en de stichting is vereerd om de Mellemaheerd in stand te mogen houden.

De boerderij is niet vrij toegankelijk voor publiek. Wel vindt er om de zoveel tijd een evenement plaats in de schuur, met toestemming van meneer Mellema. Zo vond er een paar jaar geleden een reeks aan theatervoorstellingen van Theater over de Noord plaats met als titel Over de Grens.

Bron: Het Groninger Landschap

Foto’s: Hilvert Huizing