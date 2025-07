Raad Oldambt stemt in met plan voor nieuwe multifunctionele sport- en onderwijsfaciliteit

WINSCHOTEN – De gemeenteraad heeft ingestemd met een plan voor een nieuwe multifunctionele sport- en onderwijsfaciliteit. Het huidige zwembad De Watertoren, de sporthal en onderwijshuisvesting aan de Stikkerlaan zijn aan vervanging/renovatie toe. Het college heeft diverse scenario’s laten onderzoeken van renovatie tot volledige nieuwbouw, de laatste variant voldoet het meest aan de gestelde eisen op het gebied van onder andere toekomstbestendigheid, duurzaamheid en financiële haalbaarheid. De raad vraagt het college de variant nieuwbouw verder uit te werken.

Nieuwbouw multifunctionele sport- en onderwijsfaciliteit

De gemeente Oldambt ziet een grote maatschappelijke waarde in een goede, toegankelijke en veilige sport- en leeromgeving. In dit scenario kan voor de toekomst voldoende ruimte worden aangeboden aan onderwijs en sport. Erich Wünker, wethouder sport en gezondheid: “Sport en bewegen zijn onmisbaar voor een gezond en verbonden Oldambt, daarom willen we investeren in toegankelijke sportvoorzieningen en toekomstgerichte schoolgebouwen waar iedereen zich goed kan ontwikkelen. We zijn blij dat de raad dit onderschrijft, zodat we deze nieuwbouwvariant verder kunnen uitwerken en onderzoeken welke financieringsmogelijkheden er zijn”.

De komende periode gaat het college samen met onder andere de gebruikers aan de slag om deze uitgangspunten te verfijnen en te komen tot een Programma van Eisen. Doel is om te komen tot een voorziening die vanwege het multifunctionele karakter efficiënt en doelmatig ingezet kan worden voor beweegonderwijs, sportclubs én overige gebruikers.

Onderzoek verschillende scenario’s

Het zwembad, de school en de sporthal zijn alle drie sterk verouderd. De afmetingen, functionaliteiten en energieprestaties voldoen niet aan de hedendaagse standaard. Er is daarom een gecombineerde marktverkenning / haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om een weloverwogen keuze te kunnen maken voor renovatie, dan wel nieuwbouw van zwembad en sporthal en renovatie, dan wel nieuwbouw voortgezet onderwijs aan het dr. J.H. Hommesplein en de daarmee samenhangende investeringen. De raad heeft op basis van dat onderzoek een besluit genomen over het te volgen scenario. Reden om te kiezen voor nieuwbouw op de locatie van de Stikkerlaan is onder andere dat de economische levensduur van een nieuw te bouwen accommodatie twee keer zo lang is als renovatie van de bestaande voorzieningen. De gemeente Oldambt heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Met de hoge energielasten is het bezitten van een duurzaam sportcentrum en schoolgebouw nu wenselijker dan ooit.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt