Scheemda vol ondernemersenergie tijdens GroBusiness Ondernemersfestival 

SCHEEMDA – Op donderdag 3 juli kwamen ruim 500 bezoekers naar de derde editie van het GroBusiness Ondernemersfestival in ‘De Toekomst’ in Scheemda. In één middag stonden inspiratie, ontmoeting en activatie centraal. GroBusiness trok alles uit de kast om de Groningse ondernemer klaar te stomen voor de volgende stap. Er werden handvatten aangereikt voor verduurzaming, digitalisering (AI), personeel (Gen Z, maar ook ouderen) marketing en innovatie. Ondernemers werden vooral ook uitgedaagd om na te denken over hun ambities en het in kaart brengen van de vervolgstappen die hierbij horen. Groot dromen, pijnpunten zien en door ontwikkelen, want stilstaan in een razendsnel veranderende wereld tast de continuïteit van de onderneming aan. Klik HIER voor onze reportage.

Een veelzijdig programma

Om klokslag 13.00 uur werd de middag muzikaal en energiek geopend door Groningse hiphop formatie Wat Aans! Daarna verzorgden dagvoorzitter Renée van der Sluis en gedeputeerde Erik Jan Bennema de officiële opening. Ze spraken over de toekomst van het ondernemerschap in Groningen terwijl een humanoïde robot hun vergezelde bij het podium. Deze gaf de gedeputeerde een vriendelijk handje en begroette iedereen in de zaal. De toekomst was daadwerkelijk begonnen en het festival ging los!

Bezoekers verspreidden zich vervolgens al snel over de vijf belevingszones:

Ondernemersbühne: inspirerende talks van bekende ondernemers (Vepa, Belsimpel en Laudermarke Group). Eerlijke verhalen, over vallen en opstaan, en concrete handvatten om als ondernemer verder te kunnen.

Ondernemers Expeditie: spelenderwijs en actief aan de slag met de toekomst van je bedrijf. Waar sta je over vijf jaar? En wat moet je dus nu doen om daaraan te werken? Deze vragen werden op creatieve wijze verkend door onder anderen bouwwerken te maken met Lego.

Machinekamer: praktische, interactieve sessies over het in beweging krijgen van je organisatie. Actuele thema’s waren: omgaan met Gen Z (Spark), groeien met AI (Nexler en DataNorth) en innoveren voor Defensie (MIND).

Experimentarium: de laatste innovaties uitproberen zoals AI, hologrammen en robots. Hier waren ook proeftuinen en de aansluiting met geldzaken te vinden.

Festivalplein: informeel netwerken met andere ondernemers, kennismaken met diverse netwerkclubs en contacten leggen op het gebied van internationaal ondernemen, duurzaamheid en vrijetijdskansen.

Netwerken kreeg een boost

Voor het eerst werkte het festival met een eigen app, ontwikkeld door het Groningse Let’s Get Digital. Deze bevat naast praktische zaken als je ticket, dagprogramma en plattegrond, ook de mogelijkheid om snel één-op-één te matchen en afspraken in te plannen. Dit bleek een succes: “het lijkt wel een soort Tinder voor Ondernemers,” aldus een gebruiker tijdens het festival. Er werden contacten gelegd tussen ondernemers onderling en met netwerkclubs, proeftuinen, innovatie- en financieringspartijen, zowel fysiek als in de app.

Van inspiratie naar transformatie

Het GroBusiness Ondernemersfestival draait niet alleen om zien en horen, maar vooral om doen. Van nieuwe inzichten naar concrete acties: dat is de echte winst voor ondernemers. “Juist hier maken we de stap van ideeën naar impact,” zegt Jurgen Bos, projectmanager en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij GroBusiness. “We laten ondernemers niet alleen zien wat er mogelijk is, we helpen ze ook daadwerkelijk op weg. Of het nu gaat om AI, financiering of personeelstekorten; via onze verkenners maken we de vertaalslag samen met 2e lijns partijen naar de praktijk. Dat is waar het verschil wordt gemaakt.”

Tijdens het festival kregen ondernemers niet alleen inspiratie aangereikt, maar ook toegang tot tools, netwerken en vervolgstappen om na het festival aan de slag te gaan. GroBusiness jaagt deze transformatie actief aan met een laagdrempelig portaal, persoonlijke begeleiding en gerichte vervolgtrajecten in de regio.

Om ondernemers verder te helpen sluit de dienstverlening van GroBusiness aan bij programma’s zoals Konnect, Noord-Nederland verdient Circulair en diverse regionale en landelijke initiatieven, waarmee het mkb zich kan ontwikkelen om robuuster te worden en daardoor meer kan investeren in blijvende vernieuwing.

Ontdek wat de verkenners voor je kunnen betekenen: www.grobusiness.nl

Catharina Glazenburg

Bron: Economic Board Groningen

Foto’s: Stella Dekker Fotografie