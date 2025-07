NIEUW BUINEN – Spetterende musical van Kindcentrum De Klister in Nieuw Buinen



Groep acht van Kindcentrum De Klister in Nieuw Buinen verzorgde gisteravond bij hun afscheid van de school de spetterende musical “de Hooiberg”.

Zoals het gebruikelijk is werden was de entree van sterren over de rode loper.

In de Baptisten Kerk in Nieuw Buinen was een prachtig decor opgebouwd door de vrijwilligers van de school.

Het verhaal speelde zich af op boerderij /.camping “de Hooiberg” waar de vader en moeder met de hulp van hun zoon en dochter het vele werk deden.

Allerlei taferelen speelden zich op en rond de boerderij en zelfs onder de dieren af.

Kern van het verhaal was wel dat de zoon ook wel erg graag zanger wilde worden, waar hij ook erg goed in was, maar de boer wilde dat niet, de zoon zou hem opvolgen.

Dat tot verdriet van de dochter, zij was verzot op het werk en het verzorgen van de dieren.

Uiteindelijk ging vader overstag en dat werd gevierd met een mooi feestje.

De aanwezige ouders, grootouders genoten van het enthousiaste spel van de sterren.



Geert Smit