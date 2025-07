Vanavond Muziek uit het leven van…

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 10 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WOLKENVELDEN | AFWISSELEND

Vanuit het noorden is er vannacht bewolking gekomen, die vanochtend maar weinig opklaringen toelaat. Het is daarbij ook een beetje fris met 15 tot 18 graden en een drup motregen is ook wel mogelijk. Maar vanmiddag komt de zon er af en toe doorheen, al zal dat vooral later in de middag zijn. Het wordt maximaal 20 graden en er staat vanmiddag een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vanavond en vannacht is er ook nog een afwissling van bewolking en opklaringen, de temperatuur daalt vannacht tot ca. 14 graden. Morgen stijgt het tot rond 21 graden en dan is er iets meer zon dan vandaag.

In het weekend is er ook af en toe zon maar het is ook dan zeker niet helemaal zonnig, en er kan in het weekend ook een bui vallen. Vooral op zondag zou dat kunnen, maar koud is het niet met middagtemperaturen op zaterdag en zondag van 21 tot 23 graden. Na het weekend zit daar trouwens nog niet direct veel verhoging in.