Vernieuwd fietspad tussen Bad Nieuweschans en Beerta officieel geopend

BAD NIEUWESCHANS, BEERTA – De gemeente Oldambt heeft op donderdag 10 juli het vernieuwde fietspad tussen Bad Nieuweschans en Beerta officieel geopend. Het pad is grondig opgeknapt, verbreed en veiliger gemaakt. Fietsers kunnen nu comfortabeler gebruikmaken van de verbinding tussen beide dorpen.



Samen werken aan betere fietsroutes

Het fietspad is ongeveer 7 kilometer lang. Waar het eerder smal en slecht begaanbaar was, ligt er nu een brede, overzichtelijke route die uitnodigt om vaker de fiets te pakken. De vernieuwing is mede tot stand gekomen dankzij de inzet van Stichting 5 Oldambsterdorpen, een samenwerking van de dorpen Beerta, Nieuw-Beerta, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Bad Nieuweschans. In hun gezamenlijke dorpsvisies gaven zij aan dat een betere fietsverbinding hoog op de wensenlijst stond.



De gemeente ging hiermee aan de slag en kreeg hierbij steun van de provincie Groningen en het Rijk. Door deze samenwerking en gezamenlijke investering is het vernieuwde fietspad nu een feit.



Wethouder Jurrie Nieboer benadrukt het belang van deze aanpak: “Dit college maakt in de voormalige gemeente Reiderland een enorme inhaalslag als het gaat om wegen en fietspaden. Zo gaan we volgend jaar ook aan de slag met de Hoofdstraat in Beerta.”



Fietspad tussen Beerta en Finsterwolde

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw fietspad tussen Beerta en Finsterwolde. Hoewel dat traject nog niet volledig klaar is, vormt het samen met het nu geopende deel een belangrijke stap in het verbeteren van de fietsinfrastructuur in Oldambt. Zo blijft de gemeente investeren in veilige, duurzame en aantrekkelijke mobiliteit voor inwoners en bezoekers.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt