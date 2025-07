2BE opent nieuwe locatie in Ter Apel: jongeren werken hier aan hun toekomst

TER APEL – In Ter Apel is de nieuwe locatie van jongerenorganisatie 2BE geopend. Een plek waar jongeren tussen de 14 en 27 jaar de kans krijgen om hun talenten te ontdekken, zelfvertrouwen op te bouwen en richting te vinden in hun leven.

“Wij zijn hartstikke hard aan het werk geweest om de locatie mooi te krijgen, samen met onze jongeren,” vertelt projectleider Leonie ten Velde. “Met zo min mogelijk middelen hebben ze iets prachtigs neergezet. Zo hebben ze bijvoorbeeld heel creatief gewerkt met halve potten verf om de ruimtes op te knappen. Het is super goed gelukt.”

De nieuwe locatie biedt veel meer mogelijkheden dan de vorige, legt Ten Velde uit: “In ons oude pand hadden we één grote ruimte. Als er iets gebeurde, konden we niet rustig één-op-één met een jongere in gesprek. Hier hebben we meerdere ruimtes waar jongeren zich even kunnen terugtrekken, tot rust komen en nadenken. Dat maakt echt verschil.”

2BE biedt verschillende projecten aan, waaronder het tien weken durende groepsproject. Jongeren volgen workshops over mindset, theater en sport, en krijgen individuele coaching. “We helpen hen om weer een stap te zetten: terug naar school, werk of dagbesteding. Soms is het vooral een kwestie van ze hun zelfvertrouwen teruggeven,” zegt Ten Velde.

De behoefte aan dit soort trajecten is groot. De volgende groep start eind september en zit al vol. Aanmeldingen komen via welzijnsorganisaties en leerplicht, maar jongeren kunnen zichzelf ook aanmelden. “Dat is heel laagdrempelig: een berichtje sturen is genoeg. En het traject is gratis, omdat het wordt gesubsidieerd,” benadrukt Ten Velde.

2BE wil jongeren vooral laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. “Ons doel is dat ze hier weggaan met nieuwe energie, doelen en het vertrouwen om verder te gaan,” besluit Ten Velde.

Aanmelden kan via de website van 2BE.

Malou Vos