Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Vrijdag 18 juli Vaarexcursie – Geschiedenis van het Zuidlaardermeer

19.30 uur tot 21.00 uur

Start: Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Je vaart mee door het natuurgebied terwijl de gids van Het Groninger Landschap vertelt over de geschiedenis van het Zuidlaardermeer. In je verbeelding ga je terug naar de IJstijd en volg je de ontwikkeling van het oorspronkelijke moeras tot het turfgebied van de middeleeuwse monniken. Tenslotte kom je uit bij het hedendaagse natuurgebied, waarin de drie functies natuurbeheer, waterbeheersing en toerisme samenkomen.

Vrijdag 18 juli Lezing en excursie: Nachtvlinders bij Landgoed Ennemaborg

21.00 uur – 23.30 uur

Start: Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Tijdens deze verrassende excursie op Landgoed Ennemaborg krijg je een uniek inkijkje in het mysterieuze leven van nachtvlinders. De excursie begint met een boeiende lezing van vlinderkenner Theo de la Ruelle over het leven en de verscheidenheid van deze nachtdieren. Daarna gaan we naar buiten. Gewapend met een doek, een felle lamp en stroop gaan we op zoek naar de mooiste nachtvlinders.

Zaterdag 19 juli Wandelexcursie Klein Wetsinge – Sauwerd

13.00 uur – 16.00 uur Kerk Klein Wetsinge Valgeweg 12, 9773 TK Wetsinge

De excursie start in het kerkje van Klein Wetsinge, dat ook te bezichtigen is. Tijdens de wandeling brengen we een bezoek aan de biologische boerderij Onstaheerd, waar uitleg wordt gegeven over het biologisch boeren. De route voert door een deel van het Reitdiepgebied dat normaal niet vrij toegankelijk is. Onderweg hoor je meer over het ontstaan van het landschap en het stroomgebied van de oude Hunze.

Zaterdag 19 juli Op huifkartocht naar de Klutenplas – ontdek de vogels van het Waddengebied

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Leer vogels herkennen, oefen met de verrekijker en ga met de huifkar naar de Klutenplas en de kwelders. Voor vertrek vertellen gidsen in het bezoekerscentrum meer over deze vogels én hoe je ze kunt herkennen. Ook leer je hoe je een verrekijker gebruikt – neem er vooral zelf een mee als je die hebt. Daarna stap je in de huifkar, op weg naar de Klutenplas en de omliggende kwelders, op zoek naar vogels in het veld. Kijken, luisteren en verwonderen maar!

Zaterdag 19 juli en zondag 20 juli Open tuinen Estafette bij Ewsum

8.00 uur – 21.00 uur Borg Ewsum Oosterburen 1, Middelstum

Bezoek gratis de tuin van Borg Ewsum, een indrukwekkend borgterrein met een rijke historie die teruggaat tot de vijftiende eeuw. Er is veel aandacht voor bijzondere fruit- en groentesoorten, en in de zomer is er een explosie aan bloemen.

Zondag 20 juli Huifkartocht naar de zeedijk en Klutenplas

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Stap in de huifkar en rijd mee door de natuur! De rit start bij het Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen en voert je helemaal tot aan de zeedijk. Samen met de gids ontdek je vogels en bijzondere plekken langs de Waddenkust. Een leuke tocht voor het hele gezin!

Zondag 20 juli Wandeling Polder Breebaart

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Deze wandeling voert door polder Breebaart naar de zeedijk. Daar wandel je een stuk over de dijk, langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel, terug naar Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart, en over de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Dinsdag 22 juli Ochtendvaartocht over het Zuidlaardermeer

6.00 uur – 8.00 uur Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Wist je dat vogels rond zonsopgang heel actief zijn? Stap in de vroege ochtend aan boord van de fluisterboot voor een vaartocht over het Zuidlaardermeer. In de mystieke ochtenddauw ontdek je welke vogels dit waterrijke veenlandschap bewonen. Met wat geluk laten ook de bevers zich zien. Terwijl de zon opkomt, zie en hoor je de natuur langzaam ontwaken.

Woensdag 23 juli Op huifkartocht naar de Klutenplas – ontdek de vogels van het Waddengebied

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Woensdag 23 juli Themavaartocht – Foxholstermeer en vogelkijkhut Kiekhörn

13.30 uur – 16.30 uur Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Je vaart langs de noordzijde van het Zuidlaardermeer en volgt via het Drents Diep een lange route naar het Foxholstermeer, samen met de gids van Het Groninger Landschap en andere natuurliefhebbers. Daar wordt aangelegd bij vogelkijkhut de Kiekhörn. Het meer wordt omringd door de Kropswolderbuitenpolder en valt onder het beheer van Het Groninger Landschap. Een bijzondere kans om deze prachtige omgeving, rijk aan flora en fauna, van dichtbij te beleven.

Donderdag 24 juli Algemene vaartocht Zuidlaardermeer

19.30 – 21.00 uur Paviljoen De Leine Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde

Vaar mee met deze avondtocht en ontdek wat er zoal te horen en te zien is op en rond het Zuidlaardermeer. De gids van Het Groninger Landschap vertelt je er graag alles over. Tijdens de vaartocht wordt onder andere aangelegd bij de uitkijktoren Leinwijk, waar je een prachtig uitzicht hebt over het meer, en over Leinwijk en Wolfsbarge. Met een beetje geluk geniet je van een mooie ondergaande zon. Ook ga je op zoek naar sporen van de bever.

Zaterdag 26 juli Excursie Eendenkooi Nieuw Onrust

13.00 uur – 14.30 uur Eendenkooi Nieuw Onrust Westpolder, Hornhuizen

Breng een bezoek aan Eendenkooi Nieuw Onrust en maak een rondwandeling onder leiding van een gids van Het Groninger Landschap. Vlakbij de Waddendijk vind je de Eendenkooi Nieuw Onrust, die normaal niet toegankelijk is voor publiek. Nieuw Onrust is aangelegd in 1898 bij de gelijknamige boerderij in Westpolder, vlak bij zee. Naast vele eendensoorten worden hier ook andere vogels waargenomen, zoals de houtsnip, de spotvogel en de kleine karekiet. Zelfs de ijsvogel laat zich regelmatig zien, jagend op stekelbaarsjes in de kooiplas!

Zaterdag 26 juli Wat leeft er in de sloot?

14.00 uur – 14.45 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Ga met een schepnetje op zoek naar waterdiertjes in de sloot en ontdek wat er allemaal leeft. Heb jij weleens een waterschorpioen of een libellenlarve gezien? En wist je dat er zelfs slakken in de sloot wonen? Met behulp van een zoekkaart kun je opzoeken wat je gevangen hebt. Misschien vang je wel zo’n mooie slak, of zit er zelfs een kikkervisje in je net!

Zaterdag 26 juli Op de fiets door het Reitdiepdal naar Schaphalserzijl en Maarslag

13.00 uur – 16.30 uur Klein Wetsinge Valgeweg 12, Klein Wetsinge

Onder leiding van gidsen fietsen we door het oude Hunzedal langs karakteristieke elementen in het landschap en door prachtige natuur. We komen langs oude Hunzelopen bij Garnwerd en zijn Reitdiep, bij de Schaphalsterzijlen en gaan door de oorspronkelijke Hunze bedding naar het oude kerkhofje van Klein Maarslag. Terug gaat het langs het fraaie Mensingeweersterloopdiep. Onderweg wordt er veel verteld over het ontstaan van dit oude gebied.

Zondag 27 juli Op huifkartocht naar de Klutenplas – ontdek de vogels van het Waddengebied

14.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen

Elke zondag in juli Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 16.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Catharina Glazenburg

Bron: Het Groninger Landschap