Fietspad tussen Bad Nieuweschans en Beerta officieel open (video)

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 11 juli, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WOLKEN | NORMALE TEMPERATUREN

Vannnacht is er vanuit het noorden weer veel bewolking gekomen, dus voorlopig komt de zon er maar af en toe bij. Net als gisterochtend is er kans op een drup motregen, maar de meeste tijd is het droog. Vanmiddag en vanavond maakt de zon wat meer kans, maar er blijven steeds ook wolkenvelden aanwezig. Er is ook vandaag een zwakke tot matige wind uit noordwest tot noord, de maximumtemperatuur is 22 á 23 graden.

Vannacht en morgen zal de bewolking opnieuw de boventoon gaan voeren en er is morgen ook kans op wat lichte regen of motregen. Maximumtemperatuur ook morgen rond de 22 graden, de wind draait morgen bij naar noord tot noordoost.

Zondag is daarna niet veel anders dus het is dit weekend wel redelijk weer, maar het is helemaal zonnig en zomers. En ook na het weekend zit er weinig verandering in, met af en toe een zonnige periode en soms een enkele bui, maar in principe weinig regen.