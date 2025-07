Geld Waddenfonds voor regionale evenementen in Groningen

GRONINGEN – Het Waddenfonds subsidieert een project over kolken bij het jaarlijkse festival in Hongerige Wolf in Oost-Groningen en een evenement over 150 jaar Westpolder. Hongerige Wolf krijgt ruim € 28.000, -. en Westpolder ruim € 7.600, -. De totale kosten voor beide projecten bedragen respectievelijk € 62.460,00 en € 31.957,37.

Op het kleinschalige kunstenfestival in het gehucht Hongerige Wolf vinden onder anderen voorstellingen plaats over kolken in de oude coupures van de Egyptische Dijk. Die zijn geïnspireerd op het ontstaan van binnendijkse draaikolken na overstromingen in het Dollardgebied. Bezoekers van het theaterstuk krijgen voorafgaand aan hun bezoek een audiotoer. Ze wandelen eerst en varen daarna, met koptelefoon op en verrekijker in de hand, over het riviertje de Buiten Tjamme. In de coupure zelf wordt een professionele dansvoorstelling opgevoerd. Na het festival blijft de audiobeleving en het “ommetje” bestaan.

De dorpsbewoners zijn altijd betrokken bij het festival. Elk jaar wordt ook iets verteld over de geschiedenis van de plek. Dit jaar staan het ontstaan en gebruik van de kolken centraal. Die ontstonden in de zestiende eeuw na dijkdoorbraken in het Dollardgebied tijdens hevige stormvloeden. Ooit waren er negentig kolken, waarvan een deel dichtgroeide en een rijke natuur kenden. Momenteel zijn er nog ongeveer dertig over.

Het 150-jarig bestaan van de Westpolder is gevierd met een cultuurhistorisch programma voor inwoners van Vierhuizen en Hornhuizen. Er waren diverse optredens, een fiets- en wandeltocht, een historische fotoroute rondom vergeten verhalen en een rondleiding in de eendenkooi Nieuw Onrust. In de kerk van Hornhuizen is een digitale foto-expositie te zien.

Het waterschapsmonument op de oude Lauwerszeedijk met daarop de namen van polderpioniers krijgt een opknapbeurt. Ook komt er een nieuw monument waardoor bewoners en bezoekers zich bewust worden van de geschiedenis van het gebied. De culturele evenementen passen binnen de regeling voor kleinschalige projecten omdat ze zijn ontstaan vanuit de lokale gemeenschap. Het bevordert de sociale cohesie in de dorpen.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Het Waddenfonds