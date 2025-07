DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen zondag 6 juli 18.00 en donderdag 10 juli 13.00 uur is op de parkeerplaats van de Aldi aan de Lange Straße in Haren een rode Peugeot aangereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Haren 05932/72100.

Breddenberg

Gisteravond is om 18.35 uur op de Flugplatzstraße tijdens het rijden een John Deere tractor in brand gevlogen. De 53 jarige bestuurder bleef ongedeerd. De brandweer van Esterwegen kon ondanks snel ingrijpen niet voorkomen dat het voertuig volledig opbrandde. De oorzaak van de brand was vermoedelijk een technisch mankement. De schade bedraagt 40.000 euro.

Aschendorf

Gistermorgen is om vier uur een poging gedaan om aan de Von-Galen-Straße een bankfiliaal binnen te dringen. De daders werden tijdens hun bezigheden door een vrouw aangesproken. Daarop gingen ze er in de richting van de Kolpingstraße vandoor en vertrokken vervolgens met gierende banden in een voertuig. De aangerichte schade bedraagt 3.000 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg 04961/9260.

Heede/Rhede

Bij een eenzijdig ongeval op de K155 bij Heede is vanmorgen om half twaalf een 18 jarige bestuurster van een Opel Insignia zwaargewond geraakt. Het slachtoffer belandde door onbekende oorzaak in de berm. Tijdens het tegensturen verloor ze de controle over de wagen en botste tegen een boom. Ze is met spoed nar een ziekenhuis gebracht.