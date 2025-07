Ted Russell Kamp (USA) en Thijs Vrolijk openen zomerserie Voel het Veen

VALTHERMOND – De zomer begint muzikaal in Valthermond. Op zaterdag 19 juli start de Voel het Veen

Zomereditie met een avond vol americana, folk en rootsmuziek op het Pi-podium van Concertboerderij d’Rentmeester. Zanger, gitarist en bassist Ted Russell Kamp uit Los Angeles keert terug naar Valthermond voor een volwaardig concert. Hij wordt voorafgegaan door Thijs Vrolijk, Gronings talent met een scherp oor voor het kleine verhaal.



De Voel het Veen Zomereditie bestaat uit zes concerten verspreid over de zomervakantie. Muziek in de open lucht, midden in het veenlandschap, met kleinschaligheid, kwaliteit en de geweldige Voel het Veen-sfeer als uitgangspunt. De aftrap op 19 juli brengt twee generaties rootsmuziek samen. Thijs Vrolijk opent de avond solo. Zijn muziek laveert tussen folk, country en roots – akoestisch, sfeervol en altijd met gevoel. Wie hem eerder hoorde met The Stringbeans kent zijn warme stem, poëtische teksten en fijnzinnig gitaarspel. Nu staat hij alleen op het podium, met liedjes die gaan over café-leven, verlangen, twijfel en hoop. Muziek zonder opsmuk, gedragen door een sterke muzikale intuïtie.



Daarna betreedt Ted Russell Kamp het podium. Hij bracht dertien soloalbums uit en geldt als een vaste waarde binnen de americana- en rootsmuziek van de Amerikaanse westkust. Rolling Stone Magazine noemt hem een sleutelspeler in de California Roots Music scene. Naast zijn solocarrière is hij al jaren de vaste bassist van Shooter Jennings en werkte hij met uiteenlopende artiesten als Duff McKagan, Marilyn Manson en Tanya Tucker – met wie hij een Grammy won. Zijn solo-optredens zijn persoonlijk en energiek. Verhalen in muziek, met een stem die blijft hangen en een sound waarin country, americana, blues en soul samenkomen. Toen hij in het voorjaar van 2024 al eens in de zaal van d’Rentmeester stond, was het

publiek meteen verkocht. Nu komt hij terug voor een avondvullend concert in de buitenlucht.



Programma zaterdag 19 juli

18:00 – Inloop

19:30 – Thijs Vrolijk

20:15 – Ted Russell Kamp (2 sets)

De Voel het Veen Zomereditie loopt door tot eind augustus, met naast muziek ook kinder kunstworkshops, verhalen in streektaal, yoga en een Full Moon Concert.

Kijk voor het volledige programma op www.voelhetveen.nl.

Catharina Glazenburg

Bron: Elise Kerner