Zomercampagne ‘Love, Groningen’ van start

GRONINGEN – Op vrijdag 4 juli is in het Noorderplantsoen het startsein gegeven voor de zomercampagne ‘Love, Groningen’ – een initiatief van de gemeente Groningen, het Ondernemersfonds en Groningen Bereikbaar. Met deze gezamenlijke campagne willen de partijen bezoekers inspireren om de stad te (her)ontdekken tijdens de zomermaanden. Marketing Groningen voert de campagne uit, die zich richt op het onder de aandacht brengen van evenementen en activiteiten in een periode die van oudsher rustiger is voor de binnenstad.

Zin in een zwoele zomer?

Met de opvallende slogan “Zin in een zwoele zomer?” nodigt de campagne bewoners en bezoekers uit om eropuit te gaan in de stad, maar ook om haar wijken en omliggende dorpen te ervaren. Op iconische plekken in Groningen zijn campagnebeelden geschoten, die nu te zien zijn op borden door heel Noord Nederland. En Marketing Groningen zet ook online middelen in zoals video’s en andere online content.

De campagne richt zich nadrukkelijk op zomerse evenementen en bijzondere programmering. Via campings, horecagelegenheden en toeristische punten in en rond Groningen – én in de omliggende provincies – worden posters verspreid met een overzicht van de leukste evenementen. Het doel is om ook bezoekers uit omliggende regio’s naar de stad te trekken. Daarnaast wordt de campagne versterkt met originele extra’s: een kinder-doe-boekje vol puzzels en kleurplaten, zomerse merchandise zoals buckethats en boomerangkaarten, en diverse gastvrije acties waarbij deze items worden uitgedeeld.

Wat is er deze zomer te doen?

Een aantal hoogtepunten uit het zomerprogramma:

De Groningse Wandel 4Daagse – ontdek Groningen te voet tijdens een uniek wandelevenement van vier dagen, met start en finish op de Grote Markt en schitterende 20 of 40 km routes door stad en ommeland.

Zomerstad – een reeks gratis kinderactiviteiten op diverse locaties in de binnenstad

Noorderzon Festival – elf dagen lang is dit het hoogtepunt van de culturele zomer in Groningen. Elk jaar in augustus strijkt een bonte verzameling podiumartiesten en kunstenaars neer in het sfeervolle Noorderplantsoen.

Gastvrij begin in het Noorderplantsoen

De campagne ging vrijdag 4 juli feestelijk van start in het Noorderplantsoen. Onder een stralende zon genoten bezoekers van gratis ijsjes, ‘Love, Groningen’-goodies en een zomers sfeertje. De aftrap laat zien wat de komende maanden centraal staat: gastvrijheid, beleving en de uitnodiging om samen te genieten van alles wat Groningen te bieden heeft.

Meer weten of plannen maken? Kijk op visitgroningen.nl/lovegroningen

Catharina Glazenburg

Bron: Marketing Groningen

Foto’s: Rohan Hoeksma en Wij zijn kees iov Marketing Groningen